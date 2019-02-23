HABER

Hatay’da cinayet: 3 çocuk annesi silahla vurulmuş halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 15:37 | Son Güncelleme

Hatay’ın Arsuz ilçesinde 3 çocuk annesi kadın ailesinin evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, Arsuz’un Madenli Mahallesi’nde yaşandı.

Hatay’da cinayet: 3 çocuk annesi silahla vurulmuş halde bulundu

Hatay’ın Arsuz ilçesinde 3 çocuk annesi kadın ailesinin evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Arsuz’un Madenli Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, ailesiyle yaşayan 3 çocuk annesi Selin Çulha (25) önceki gün yakınları tarafından evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis Çulha’nın cenazesini otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, 10’dan fazla kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Hatay’da cinayet: 3 çocuk annesi silahla vurulmuş halde bulundu

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Kayseri’de PKK propagandası yapan şahıs yakalandıKayseri’de PKK propagandası yapan şahıs yakalandı
Teksas tribün liderlerinden Emniyete uyuşturucu teşekkürüTeksas tribün liderlerinden Emniyete uyuşturucu teşekkürü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

Karlar eridi ortaya çıktı!

Karlar eridi ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da trafikte bıçaklı kavga kamerada

Ankara'da trafikte dehşete düşüren kavga!

Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.