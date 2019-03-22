Hatay'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 23 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'ndeki Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu'ndan 13 ve Bekbele Mahallesi'ndeki Bekbele Ortaokulu'ndan 10 öğrenci, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

