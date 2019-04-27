Hatay'da iş yeri yangını

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bulunan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir ayakkabı deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Saray Caddesi üzerinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir ayakkabı deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve daha sonra binada soğutma çalışması yaparak dumanı tahliye etti.

Depoda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

