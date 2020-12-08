HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay’da kaçak tütün ve içki operasyonu

Hatay’da kaçak tütün ve içki operasyonu

08.12.2020 12:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hatay’da kaçak tütün ve içki operasyonu

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde yapılan operasyonda 57 bin 411 adet kaçak tütün ürünleri, içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, İskenderun yolu ve çevre yolu üzerinde durdurulan otomobillerde yapılan aramada 6 şişe gümrük kaçağı içki, 400 paket gümrük kaçağı sigara, 205 adet gümrük kaçağı puro, 10 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 350 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli jel, 145 paket (42 bin 400 adet) gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 117 paket (14 bin 40 adet) gümrük kaçağı sigara filtresi ele geçirildi.Gözaltına alınan T.G.

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde yapılan operasyonda 57 bin 411 adet kaçak tütün ürünleri, içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, İskenderun yolu ve çevre yolu üzerinde durdurulan otomobillerde yapılan aramada 6 şişe gümrük kaçağı içki, 400 paket gümrük kaçağı sigara, 205 adet gümrük kaçağı puro, 10 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 350 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli jel, 145 paket (42 bin 400 adet) gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 117 paket (14 bin 40 adet) gümrük kaçağı sigara filtresi ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.G. ve B.K. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hatay’da kaçak tütün ve içki operasyonu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Sıfır araçlarda büyük indirim!

''Dekolte giymeyi seviyorum''

''Dekolte giymeyi seviyorum''

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Sakarya'da dehşete düşüren olay! Silah ve sopalarla benzinliği bastılar

Dehşete düşüren anlar! Silah ve sopalarla bastılar

Sağlık çalışanlarından 'tedbir' çağrısı: Artık insanlara yalvarıyorum

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

Profesör Akova: Elde hangi aşı varsa ondan olacağım

Profesör Akova: Elde hangi aşı varsa ondan olacağım

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Uzmanlardan endişelendiren 'kuraklık' analizi! İşte en olumsuz etkilenecek bölgeler

Uzmanlardan endişelendiren 'kuraklık' analizi! İşte en olumsuz etkilenecek bölgeler

Çin aşısının ikinci dozu sonrası yan etki görülmedi!

Çin aşısının ikinci dozu sonrası yan etki görülmedi!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.