Hatay'da kaybolan 83 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen 83 yaşındaki kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaköse Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde 'tarlaya gidiyorum' diyerek ayrılan Hayriddin Göyce (83), havanın kararmasına rağmen eve dönmeyince mahalle sakinleri ve yakınları tarafından aranmaya başlandı.
Yakınları, Göyce'nin bulunamaması üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerine haber verildi.
Ekipler, Göyce'nin bulunması için çalışma başlattı.
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