HABER

Hatay'da "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 14:40 | Son Güncelleme

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok: - "Bizim bir tek çaremiz var o da ittihat etmek. Bizim bunun dışında bir çaremiz yok"

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde düzenlenen "Uyum Biz Bize Sohbetler" programının beşincisi Hatay'da düzenlendi.

Antakya'da bir otelde düzenlenen programda konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Türkiye'de bulunan 192 farklı ülkeden insana, hiçbir zaman "yabancılar", "mülteciler", "sığınmacılar" veya "göçmenler" demediklerini, onları misafir ve kardeş olarak kabul ettiklerini söyledi.

Yaptıkları faaliyetlere Türkçe isimler verip, insanın ruhuna dokunmaya çalıştıklarını belirten Ok, şunları kaydetti:

"Yaptığımız faaliyetlere 'Biz bize sohbetler' diyoruz. 'Birlikte biz olacağız' diyoruz. Eğer ecdadımız gibi, dedelerimiz gibi ihtilafa düşersek, zeminimiz kayboluyor, ayaklarımızın altındaki topraklar kayıyor, birbirimize düşüyoruz. Bizim ihtilaf etme gibi bir lüksümüz yok. Birbirine düşme, ayrışma, farklı düşünme, değişik düşünme, değişik olma, bunlar bizim medeniyetimizin kaldıracağı lüksler değil. Bizim bir tek çaremiz var o da ittihat etmek. Bizim bunun dışında bir çaremiz yok."

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu da Suriyelilerin gerekli şartlar oluştuğunda ülkelerine döneceklerinden şüpheleri olmadığını dile getirdi.

Kentteki Suriyeli temsilcilerin katıldığı programda çeşitli sunumlar yapıldı, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Van Gölü'nde izleri aranıyor! Araştırmada yeni boyutVan Gölü'nde izleri aranıyor! Araştırmada yeni boyut
Şehit Uzman Çavuş Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Çavuş Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı
Bir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdıBir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antakya Biz Bize Sohbetler Göç İdaresi hatay

En Çok Okunan Haberler

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı

İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı

Fethiye’de makilik alanda yangın

Fethiye’de makilik alanda yangın

Son dakika: İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Göreve giderken kaza yapan özel harekat polisi şehit oldu

Özel Harekat Polisi şehit oldu

General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.