Hatay'daki 11 bin 500 metrekarelik ay yıldız tamamlandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yarın gerçekleştirilecek Dünya ve Suriye Türkmenleri Buluşma Şöleni kapsamında yapılan 11 bin 500 metrekarelik ay yıldız figürü tamamlandı.

Dünya ve Suriye Türkmenleri Platformu tarafından Kızılgöl mevkisindeki alana 5 metre yükseklikteki demir borularla yapılan ay yıldız figürünü yapım çalışması sona erdi.

Yaklaşık 2 aylık çalışmalar sonucu tamamlanan dev yapının üzeri bezle kaplanırken, etrafına çekilen kırmızı şerit lambalarla da güzel görüntü oluşturdu.

Dünya ve Suriye Türkmenleri Platformu Genel Koordinatörü Mehmet Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin yarın 17 ülkeden ziyaretçilerin ağırlanacağı önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirtti.

Bu kapsamda Türk dünyasını ay yıldız altında buluşturmayı istediklerini vurgulayan Yalçın, "Kızılgöl olarak bilinen bölgeye yaptığımız 11 bin 500 metrekarelik ay yıldız bugün itibarıyla tamamlandı. Etkinlikte yapılacak aba güreşi, yöresel ve atlı gösteriler ile konser gibi etkinliklerin tamamı bu bayrağın altında yapılacak." dedi.