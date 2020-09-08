Hatay’daki orman yangınında arazöz kaza yaptı

Hatay’da 4 gündür süren orman yangınında bir arazöz kaza yaptı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangını söndürme çalışmaları da devam ediyor.

Cumartesi günü öğle saatlerinde Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 4 gündür süren yangına, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Hatay’a çok sayıda arazöz sevk edilirken, arazözlerden biri kaza yaptı. Zorlu arazi şartları nedeniyle kaza yapan arazözün sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bakan Pakdemirli’den personele geçmiş olsun mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesaplarından, yangına müdahale sırasında kaza yapan arazözün fotoğrafını paylaşarak, "Hatay’daki arkadaşlarımız çok zorlu şartlarda hem havadan hem de karadan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangın bölgesinde arazi oldukça engebeli ve şartlar çok zor. Kardeşlerimize geçmiş olsun" ifadelerinde bulundu.

