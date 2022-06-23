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Hataylı iş adamı yurt dışına gitti, döndüğünde eşinin yaptıkları hayatının şokunu yaşattı: Burada dedikodu yoğun

23.06.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da yaşayan iş adamı David Maltas eşinin kendisini yurt dışındayken dolandırdığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Yaklaşık 1 milyon liralık altın, döviz ve bazı eşyaları alarak kayıplara karıştığını söyleyen Maltas, ''Benden çaldıklarını istemiyorum. Teslim olsun ve esnaftan aldıklarını iade etsin. Başka bir şey istemiyorum'' dedi. Maltas'ın avukatı da, ''Burası küçük bir ilçe ve dedikodunun yoğun olduğu bir yer. Müvekkilim itibar kaybı yaşıyor. Esnaftan aldıklarını iade etsin'' dedi.

Hataylı iş adamı yurt dışına gitti, döndüğünde eşinin yaptıkları hayatının şokunu yaşattı: Burada dedikodu yoğun

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan iş adamı David Maltas, geçen sene A. Maltas (22) ile evlendi. Maltas daha sonra eşine bir kuaför salonu açtı. İddiaya göre, David Maltas işi gereği yurt dışına çıktığı sırada eşi, kocasına ait 1 milyon lira değerinde altın, döviz ve eşyalarını alarak ilçeden ayrıldı. Davit Maltas, Hatay'a döndüğünde durumu öğrenince polise başvurdu. Hakkında yakalama kararı çıkartılan A. Maltas'ın alışveriş yaptığı anlar ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.

"BENDEN ÇALDIKLARINI İSTEMİYORUM, ESNAFTAN ALDIKLARINI İADE ETSİN''

Olayla ilgili konuşan David Maltas, "Benden çaldıklarını istemiyorum. Teslim olsun ve esnaftan aldıklarını iade etsin. Başka bir şey istemiyorum ve bir an önce boşanmak istiyorum. Ortalama zararım 1 milyon TL. Bunların bir kısmı döviz, bir kısmı altın, bazı esnaftan da benim adımı kullanarak telefon almış. Bunların hepsinin iadesini istiyorum” dedi.

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"MÜVEKKİLİM CİDDİ BİR MİKTARDA PARA VE CİDDİ BİR MANEVİ BİR ZARARA SOKULMUŞTUR"

Avukat Erol Mert Mursaloğlu ise, A. Maltas hakkında Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını belirterek, hakkında dolandırıcılık, ev ve iş yerinden hırsızlık suçlarından dosyalar açıldığını söyledi. Avukat Mursaloğlu, müvekkilinin maddi kaybın dışında ciddi bir itibar kaybı da yaşadığını belirterek, "Kendisi yapmış olduğu uluslararası işler neticesinde Kıbrıs'a gitmiştir. Kıbrıs’ta bulunduğu sürede eşiyle herhangi bir sorun olmamasına rağmen burada bir dolandırıcılıktan dolayı işlem görmüştür.

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Durum şöyle ki, müvekkilim ciddi bir miktarda para ve ciddi bir manevi bir zarara sokulmuştur. Evinde bulunduğu bir dönemde yaklaşık 30-40 bin dolara yakın bir paramız alınmıştır. Bu noktada müvekkilim suç duyurusunda bulunmuştur. Çünkü kişinin çocukları ve belli miktarda evde bulunan eşyaları alıp kaçması bölgede büyük bir ses getirmiştir. Bu noktada işlemler başlatılmış ve devam etmektedir. Şu an kendisi firari durumdadır.

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''BURASI KÜÇÜK BİR İLÇE VE DEDİKODUNUN YOĞUN OLDUĞU BİR YER''

Savcılıktan aldığımız karar neticesinde tutuklama şeklinde yakalanmasını da talep ettik. Bu nokta da karar aşamasında. Adli süreç olduğu için fazla ayrıntı veremesem de yakın dönemde inşallah yakalanıp gerekli mercilere teslim olması konusunda talep ediyoruz. Burası küçük bir ilçe ve dedikodunun yoğun olduğu bir yer. Müvekkilim büyük bir itibar kaybı yaşıyor. Esnaftan alınanların tekrar geri iade edilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

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(İHA)

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