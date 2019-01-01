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Hataylılar yeni yılı coşkuyla kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 07:32 | Son Güncelleme

HATAY’da binlerce vatandaş, yeni yılı Cumhuriyet Meydanı’nda halay çekip, oyunlar oynayarak kutladı.

Hataylılar yeni yılı coşkuyla kutladı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’da binlerce vatandaş, yeni yılı Cumhuriyet Meydanı’nda halay çekip, oyunlar oynayarak kutladı.
Merkez Antakya ilçesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kent meydanında hazırlanan yeni yıl eğlencesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, halay çekerek yeni yılı kutladı. Saatler 00.00'a yaklaşırken geri sayım başladı ve 2019'a girilen ilk dakikalarda vatandaşlar, havai fişek gösterisiyle yeni yıla girmenin heyecanını yaşadı.

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Hataylılar yeni yılı coşkuyla kutladıHataylılar yeni yılı coşkuyla kutladıHataylılar yeni yılı coşkuyla kutladıHataylılar yeni yılı coşkuyla kutladı

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