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Hatırlatma dozu nedir? Hatırlatma dozu ne zaman ve kimlere yapılacak?

10.11.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koca, 18 yaş üzeri tüm vatandaşların hatırlatma dozu aşılarını olabileceğini duyurdu. Peki hatırlatma dozu nedir? Hatırlatma dozu ne zaman ve kimlere yapılacak? İşte ayrıntılar...

Hatırlatma dozu nedir? Hatırlatma dozu ne zaman ve kimlere yapılacak?

Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca hatırlatma dozu hakkında önemli bir gelişmeyi duyurdu. Peki hatırlatma dozu nedir?

HATIRLATMA DOZU NEDİR?

Uygulanmış olan aşılarda belirli zaman aralıklarıyla azalan antikor oranını yeniden artırmak, eski seviyesine ulaştırmak için hatırlatma dozu, pekiştirme dozu veya Rapel dozu uygulanmaktadır. Tıbbi terimlerle, bir hatırlatma dozu, bir aşının daha önceki bir dozdan sonra fazladan uygulanması anlamına gelmektedir. İlk bağışıklamadan sonra, bir hatırlatma enjeksiyonu veya bir hatırlatma dozu, bağışıklık kazandırıcı antijene tekrardan maruz kalmadır.

HATIRLATMA DOZU NE ZAMAN VE KİMLERE UYGULANACAK?

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, kurulun risk grubundaki vatandaşların durumu, salgının seyri ve aşı programı gündemi ile toplandığını ifade etti. Son bir ay içindeki vakaların yüzde 15'inin 60 yaş üzeri vatandaşlardan oluştuğunu belirten Koca, "Ancak vefatların yüzde 84,8'i 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdır. Büyüklerimizi koruma zorunluluğumuz halen devam ediyor. Gençler hastalığı daha hafif geçirseler de virüsü hastalığı ağır geçirebilecek kişilere taşıyabilmektedir. Ayrıca aşıların temel koruyucu etkisi, hastaneye yatışların ve ölümlerin engellenmesindedir. Büyüklerimizi korumak için gençlerimizin tedbirlere uyması hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

"18 YAŞ ÜZERİ TÜM VATANDAŞLARIMIZ..."

Bakan Koca, aşıların koruyucu özelliğini en çok 3 ila 6 ay arasında gösterdiğine dikkat çekti ve "Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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