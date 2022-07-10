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Hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılmalı? Hatırlatma dozu koronavirüs aşısı için randevu alma ekranı!

10.07.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinde vaka artışları Haziran ayından itibaren devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak Kurban Bayramı'ndan önce hatırlatma dozu ile ilgili açıklamada bulundu. Buna göre hatırlatma dozu olmak isteyen vatandaşlar koronavirüs hatırlatma dozunu olabilecek. Peki hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılmalı? İşte hatırlatma dozu koronavirüs aşısı için randevu alma ekranı!

Hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılmalı? Hatırlatma dozu koronavirüs aşısı için randevu alma ekranı!

2020 yılından bu yana ülkemizde etkisini gösteren koronavirüs pandemisinde vaka oranları, Haziran ayı başından itibaren yükseliş yaşadı. Vakalarda yaşanan artışların ardından Sağlık Bakanlığı tarafından hatırlatma dozu ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Vatandaşlar bu süreçte hatırlatma dozunun anlamını ve ne zaman yapılması gerektiğini merak ediyor. Peki hatırlatma dozu nedir, randevu nasıl alınır?

HATIRLATMA DOZU NEDİR?

Hatırlatma dozunun ne olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hatırlatma dozu, koronavirüs aşısının üzerinden en az 6 ay geçtikten sonra yaptırılabilen yeni koronavirüs aşılarına verilen isim olarak biliniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kurban Bayramı öncesi yaptığı duyuru sonrası hatırlatma dozu yapmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalara başladı.

HATIRLATMA DOZU NE ZAMAN VE KİMLERE YAPILMALI?

Son gelişme ve vaka artışları sonrası aşı olmak isteyen vatandaşlar için 'hatırlatma dozu' randevusu açılmış oldu. Son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçen kişiler için randevu e-nabız sisteminden alınabiliyor. Ayrıca hatırlatma dozu randevuları için Biontech, Sinovac ve Turkovac aşıları seçilebiliyor. Önemli derecede koruma sağlayan aşılar bugünden itibaren randevu alınarak olunabilecek.

Bakan Koca, Omicron varyantı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Koca, bu varyanta bağlı koronavirüs vakalarının artış gösterdiğini ifade etti ve şöyle konuştu:

"50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz"

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