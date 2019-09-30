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Hattat Halim Özyazıcı mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 18:45 | Son Güncelleme

Osmanlı döneminde yetişmiş, Cumhuriyet döneminde eser vermiş Özyazıcı, vefatının 55. yılında anıldı

İSTANBUL (AA) - Klasik Osmanlı hattatlarının sonuncusu Mustafa Halim Özyazıcı, vefatının 55. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un ev sahipliğinde, Kozlu Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma etkinliğine, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu Üyesi hattat Mehmet Özçay, hattat Prof. Dr. Hüsrev Subaşı ve İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hülya Kaya'nın yanı sıra kültür, sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Anma etkinliğine konuk olan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada Özyazıcı'nın 20. yüzyılın büyük Türk hattatlarından birisi olduğuna işaret ederek, "Özyazıcı, yazılarıyla, talebeleriyle hat tarihimiz içerisinde önemli bir yere sahiptir. Adı hürmetle anılan ve büyüklüğü bütün hat otoritelerince kabul edilen bir isimdir." dedi.

Yılmaz, Özyazıcı'nın öğrenciliği döneminde önemli hocalardan ders aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hasan Rıza Efendi, Kamil Efendi, Mehmet Hulusi Efendi, İsmail Hakkı Bey gibi şahsiyetlerden ders almış ve kendisi de büyük hocalar yetiştirmiştir. Cumhuriyet döneminde de eski kültüre yönelik politikalar dikkate alındığında Özyazıcı, sanatla ve hatla bağını kesmemiş, bu sanatın yeniden neşvünema bulması için çok büyük hizmetlerde bulunmuştur."

Mustafa Halim Özyazıcı'nın birçok camide de eserinin yer aldığını aktaran Yılmaz, "Yavuz Sultan Selim Camisi'nin kubbe yazısını, Bali Paşa, Azap Kapı ve Sultanahmet'teki Sokullu Mehmet Paşa Camilerinin kubbe yazılarını yazmıştır. Beyoğlu'ndaki Ağa Cami, Ankara'daki Hacı Bayram Camisi'nin de tamiratına yazıları ile katkı yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Coşkun Yılmaz, Özyazıcı'nın hat sanatının çeşitli alanlarında önemli hizmetler verdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halim Özyazıcı'nın hayatı hat tarihi açısından son derece bir birikimi ortaya koyar ve onun eserlerinin çokluğu, hızlı yazması ve hocalığı itibarıyla ülkemizin yetiştirmiş olduğu önemli bir hat üstadıdır. Biz Özyazıcı gibi birçok ismi anarak hem onlara olan vefayı ve hürmeti ortaya koymuş oluyoruz hem de yeni nesillerin örnek isimleri tanımasına gayret ediyoruz."

- Mustafa Halim Özyazıcı

İstanbul'da 14 Ocak 1898'de dünyaya gelen asıl adı Abdülhalim olmakla beraber Halim ismiyle tanınan ünlü hattat, Aksaray'daki Hususi Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi'nde öğrenim gördü. Osmanlı döneminde yetişmiş, Cumhuriyet döneminde eser vermiş bir sanatkar olan Özyazıcı, henüz Rüşdiye'de öğrenim gördüğü sırada Hattat Hamid Bey'den dersler alırken yeteneğini ortaya koydu.

Özyazıcı, 1964 yılında vefat etti.

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Hattat Halim Özyazıcı

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