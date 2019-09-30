Hattat Halim Özyazıcı mezarı başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Klasik Osmanlı hattatlarının sonuncusu Mustafa Halim Özyazıcı, vefatının 55. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un ev sahipliğinde, Kozlu Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma etkinliğine, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu Üyesi hattat Mehmet Özçay, hattat Prof. Dr. Hüsrev Subaşı ve İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hülya Kaya'nın yanı sıra kültür, sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Anma etkinliğine konuk olan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada Özyazıcı'nın 20. yüzyılın büyük Türk hattatlarından birisi olduğuna işaret ederek, "Özyazıcı, yazılarıyla, talebeleriyle hat tarihimiz içerisinde önemli bir yere sahiptir. Adı hürmetle anılan ve büyüklüğü bütün hat otoritelerince kabul edilen bir isimdir." dedi.

Yılmaz, Özyazıcı'nın öğrenciliği döneminde önemli hocalardan ders aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hasan Rıza Efendi, Kamil Efendi, Mehmet Hulusi Efendi, İsmail Hakkı Bey gibi şahsiyetlerden ders almış ve kendisi de büyük hocalar yetiştirmiştir. Cumhuriyet döneminde de eski kültüre yönelik politikalar dikkate alındığında Özyazıcı, sanatla ve hatla bağını kesmemiş, bu sanatın yeniden neşvünema bulması için çok büyük hizmetlerde bulunmuştur."