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Hava almak için araçtan inen şahıs hayatını kaybetti

29.01.2021 17:45 | Son Güncelleme:
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Hava almak için araçtan inen şahıs hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde arıza yapan araçtan hava almak için inen şahıs, bir süre sonra arkadaşları tarafından ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’da plastik pencere imalatı ile uğraşan Nevzat Aslan (48), Gölbaşı ilçesi Aşağı Azaplı köyü yolunda aracı arıza yapınca hava almak için dışarı çıktı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde arıza yapan araçtan hava almak için inen şahıs, bir süre sonra arkadaşları tarafından ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’da plastik pencere imalatı ile uğraşan Nevzat Aslan (48), Gölbaşı ilçesi Aşağı Azaplı köyü yolunda aracı arıza yapınca hava almak için dışarı çıktı. Aslan arabaya dönmeyince arkadaşları araçtan inerek etrafı kontrol etti. Arkadaşları Nevzat Aslan’ın yol kenarında baygın bir şekilde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine giden İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede şahsın öldüğünü belirledi.
Ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle ceset, cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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