Hava almak için seçtiği yer ekipleri alarma geçirdi! Kendisine bakanlara ise öyle bir şey söyledi ki...

Eski Hisar Mahallesi Çevreyolu Köprüsü yakınlarında ırmak kenarında bulunan dut ağacına çıkan bir gencin intihar edebileceği ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ekibi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

“AĞACA ÇIKAN BİRİNİ İLK DEFA GÖRDÜNÜZ HERHALDE”

Söz konusu yere gelen ekipler, dut ağacının tepesinde hareketsiz bir vaziyette duran gençle karşılaştı.

İtfaiye ve polis ekiplerini gören ağacın üzerindeki genç, onlara niye geldiklerini sorduktan sonra ekiplerin ısrarı sonucunda ağaçtan inmeye karar verdi.

Bu sırada kendisine bakanlara, “Ağaca çıkan birini ilk defa gördünüz herhalde” diyen B.A.K. (30), ağaçtan kendi imkanlarıyla belirli bir yere kadar indikten sonra itfaiyenin koyduğu merdivenle ağaçtan indi.

B.A.K., ekiplerin "neden çıktın?" sorusuna ise "hava almak için" yanıtını verdi.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen gencin ağaçtan indirilmesinin ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, B.A.K. da dut ağacının altında duran bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

(İHA)

