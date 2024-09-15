Bursa'da hava almak için parka gitti, bankta kalp krizi geçirdi

Bursa’da merkez Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi’nde parka hava almaya giden Erol Köseoğlu bankta otururken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Köseoğlu’nu kanlar içerisinde gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Köseoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

55 yaşındaki Köseoğlu’nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır