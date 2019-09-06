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Hava bastığı lastiğin patlaması sonucu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 13:57 | Son Güncelleme

Hava bastığı lastiğin patlaması sonucu öldü

Malatya'da bir işçi, hava bastığı iş makinesi lastiğinin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, şeker fabrikasında çalışan İzzet Boy'un (64), kompresörle hava bastığı iş makinesinin lastiği patladı.

Boy, lastikten fırlayan jant çemberinin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Boy, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş hava basma iş kazası lastik Malatya

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