Hava durumu nasıl? Meteoroloji paylaştı! Uzun süredir böylesi görülmüyordu

Hava durumuyla ilgili yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor 21

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Az bulutlu ve açık 28

Bursa: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Az bulutlu ve açık 24

Trabzon: Az bulutlu ve açık 22

Erzurum: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 17

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23



