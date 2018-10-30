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Hava durumu nasıl? Meteoroloji paylaştı! Uzun süredir böylesi görülmüyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 09:44 | Son Güncelleme

Hava durumuyla ilgili Meteroloji'den yeni açıklama geldi. Paylaşılan verilere göre yurdun genelinde yağış beklenmezken, pastırma sıcaklarının etkili olduğu yurt genelinde rüzgarında hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde paylaştığı son radar görüntüsünde Türkiye haritasında neredeyse hiç bir yoğunluğun olmaması dikkat çekti.

Hava durumu nasıl? Meteoroloji paylaştı! Uzun süredir böylesi görülmüyordu

Hava durumuyla ilgili yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor 21

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Az bulutlu ve açık 28

Bursa: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Az bulutlu ve açık 24

Trabzon: Az bulutlu ve açık 22

Erzurum: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 17

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23

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Meteoroloji hava durumu hava sıcaklıkları Türkiye Marmara istanbul Ankara izmir

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
2 hafta once de cok zorlu kiş olacak diyorlardi.
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