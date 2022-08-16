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HAVA DURUMU RAPORU! 16 Ağustos 2022 Salı hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu!

16.08.2022 06:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları 16 Ağustos Salı, yani haftanın ikinci gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul dahil çok sayıda ilde etkisini gösteren kuvvetli yağış sonrası Meteoroloji'den yeni uyarılar geldi. Yapılan açıklamaya göre; bazı illerimizde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ayrıca hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı kaydedildi. Peki bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte 16 Ağustos hava durumu raporu...

HAVA DURUMU RAPORU! 16 Ağustos 2022 Salı hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu!

16 Ağustos 2022 Salı gününün hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müğdürlüğü tarafından paylaşıldı. Geçtiğimiz gün çok sayıda ilde etkisini gösteren kuvvetli yağışş sebebiyle Meteoroloji'den yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 16 Ağustos 2022 Salı hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

Hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 16 AĞUSTOS 2022 SALI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara, Batı Karadeniz, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Hava durumu

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, kıyıları aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

KARS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

TÜRKİYE GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul İzmir son dakika
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