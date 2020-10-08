Hava durumuyla ilgili AFAD'dan kritik uyarı! Hepsi bugün ve yarın bekleniyor

Özellikle İstanbul'da dolu beklentisi nedeniyle araç sahipleri kilimli, kartonlu önlemler aldı.

Kapalı otoparklar araçlarını doludan korumak isteyenler tarafından doldu taştı.

Ege ve Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak yağışların, ani su baskını, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi.

AFAD'DAN KRİTİK UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı önlem uyarısında bulundu.

HAFTA SONU ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Meteoroloji’nin tahminlerine göre perşembe ve cuma günü etkili olacak zorlu hava şartları cumartesi günü etkisini azaltacak. Pazar gününden itibaren yağışlar yurdu terk edecek.

