Hava durumuyla ilgili son tahminler! Meteoroloji duyurdu: Yer yer sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in İç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Çankırı, Çorum, Amasya, Ordu, Sivas, Mardin ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMLARI

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu