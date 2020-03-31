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Hava durumuyla ilgili son tahminler! Meteoroloji duyurdu: Yer yer sağanak yağış geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 07:25 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz, Muğla ve doğu Akdeniz çevreleri sağanak yağışın etkisi altında. Gece saatlerinden itibaren yağışların Ege Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey ve güney kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi de sağanak yağışların etkisi altına girecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Hava durumuyla ilgili son tahminler! Meteoroloji duyurdu: Yer yer sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in İç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Çankırı, Çorum, Amasya, Ordu, Sivas, Mardin ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMLARI

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum ve Amasya çevreleri ile ilk saatlerde Ordu ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itisbaren yağmurlu

VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA
Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Doğu Karadeniz’in doğusu, gece saatlerinde Batı Karadeniz yağmurlu; Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, batısı ilk saatlerde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, öğle saatlerinden itibaren 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege’nin güneyi sağanak yağışlı Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege’de doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, gece saatlerinde kuzeyinde yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğu, Batı Akdeniz’de gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yer yer 6 (30-50 km/sa), Orta Akdeniz ile gece saatlerinde Doğu Akdeniz’de 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Orta Akdeniz ile gece saatlerinde Doğu Akdeniz’de 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji sağanak yağmur hava durumu 31 Mart hava durumu

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