KADIN

Hava kirliliği üreme organlarını yaşlandırıyor, yol kenarında yaşayan kadın kısır oluyor!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 01.07.2019 13:51 | Son Güncelleme

Yoğun trafiği olan yollara yakın oturan 10 kadından 6’sı kısırlık riskiyle karşı karşıya. Trafik kaynaklı hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayan kadınlar erken menopoza giriyor ve üreme sorunlarıyla üç kat daha fazla karşılaşıyor. Solunan toksik hava, yumurtalıklardaki yumurta sayısını düzenleyen ana hormonları bozuyor.

Hava kirliliği üreme organlarını yaşlandırıyor, yol kenarında yaşayan kadın kısır oluyor!

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bu önemli konuda şu bilgileri verdi: “Nitrojen dioksit (NO2) gibi gazlar (arabalardan çıkan) en kötü etkiye sahiptir.

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İlk çalışma İtalya’dan... Araştırmacılar bin 318 kadının kandaki AMH (anti müllerian hormon) seviyelerini test ettiler. AMH, yumurtalıklardaki hücrelerden salgılanır ve tüp bebek kliniklerinde kadınların gebelik şansını belirlemek için kullanılır. Yaş arttıkça ve sigara kullanımıyla seviyesi azalır. AMH miktarı azlığı kötü yumurtalık rezervini gösterir.

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HAVA KİRLİLİĞİ ÜREME ORGANLARINI YAŞLANDIRIYOR

Trafiğin çok yoğun olduğu yol kenarında yaşayan yaklaşık 10 kadından 6’sı kısırlık açısından risk grubuydu çünkü düşük AMH’na sahiptiler. Daha az kirli bölgelerde yaşayan kadınlarda bu oran 10’da 4’ten daha azdı.

Normalde AMH seviyesi 25 yaşından sonra azalır ama çalışmada kirli havaya maruz kalanlarda düşük AMH değeri yaşla bağlantılı olmaksızın azalmıştır. Bilim insanları hava kirliliğinin üreme organlarının yaşlanmasını hızlandırdığını belirtmişlerdir.

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Edinburg Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmada, yüksek miktarda kirliliğe maruz kalan kadınlarda üreyebilirlik zamanının kısaldığı gözlenmiştir. Kirlenmiş alanlarda yaşayan kadınların üç kat daha fazla ciddi azalmış rezerve sahip olduğu belirlenmiştir.

Gebe kalmadan önce kirliliğe maruz kalmış kadınlarda anomalili bebek sahibi olma olasılığında yüzde 20 oranında artış saptamıştır.

Gebe kalmadan önce yüksek derecede kirli alanlara 5 km ve daha yakın yaşayan kadınların bebeklerinde yarık dudak damak gibi anomalilere, genel popülasyona göre daha sık rastlanmaktadır.”

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