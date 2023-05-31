Havada tehlikeli anlar! Çin savaş uçağı, ABD jetine yakın uçuş yaptı... Görüntüleri Pentagon yayınladı

ABD ile Çin arasındaki gerilimi tırmandıracak bir gelişme yaşandı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un aktardığına göre, Çin'in J-16 model uçağının yaptığı "gereksiz agresif bir manevra", ABD RC-125 model savaş uçağının kuyruk türbülansı yapmasına neden oldu.

İKİ ÜLKE BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Pentagon, Amerikan uçağının "uluslararası hukuka uygun bir biçimde uluslararası hava sahasında güvenli ve rutin operasyonlar yürüttüğünü" söyledi.

Çin ise ABD'yi bölgede yaptığı hava ve deniz keşifleriyle ulusal güvenliğini tehlikeye atmakla suçluyor.



