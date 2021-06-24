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  4. Havadan görüntülendi! Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor

Havadan görüntülendi! Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor

24.06.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'nden çıkan müsilaj, Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'nde toplanıyor. Depolama alanı çöplerin döküldüğü yerin hemen yanında bulunuyor. Toprağa dökülen müsilajın kahverengi renk aldığı ve su birikintilerinin de oluştuğu görülüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen müsilajla mücadelede çalışmalarında denizden toplanan müsilaj, toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSTAÇ'a ait Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'ndeki Düzenli Depolama Alanı'na getiriliyor.

3 BİN METREKÜPLÜK ALANA DÖKÜLÜYOR

Sızdırmaz vidanjörlerle getirilen müsilaj 3 bin metreküplük depolama alanına dökülüyor. Depolama alanı çöplerin döküldüğü yerin hemen yanında bulunuyor. Toprağa dökülen müsilajın kahverengi renk aldığı ve su birikintilerinin de oluştuğu görülüyor. Depolama alanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İBB ve özel kuruluşların topladığı müsilaj getiriliyor.

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(DHA)

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deniz salyası
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hani ya krem olacaktı ??

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