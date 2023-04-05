Havadan görüntülendi: Mezarlığı andırıyor! Bazılarının üzeri...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, binlerce araç da ya enkaz altında kaldı, ya da çatılardan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü. Antakya ve Samandağ'da enkaz arasından çıkarılan araçlar, çekici yardımıyla belirlenen 3 noktaya toplanıyor. Plaka ve şase numarası kayıt altına alınan araçlar düzenli bir şekilde toplama alanına bırakılıyor.

ADETA BİR HURDALIK YA DA MEZARLIĞI ANDIRDI

Derince Mahallesi’nde, ezilen, ağır hasar alan, tekerleri çıkan, camları kırılan, motorları ortada duran binlerce aracın görüntüsü adeta bir hurdalık ya da mezarlığı andırdı.

BAZILARININ ÜZERİ, NAYLON BRANDA İLE KAPATILMIŞ

Üzerlerinde enkazdaki beton parçalarından kalıntılar bulunan araçların bazılarının üzerinin, sahipleri tarafından naylon branda ile kapatıldığı görüldü.

Bazı vatandaşların ise araçlarını bulabilmek için alanda araştırma yaptığı gözlemlendi.

En büyük toplama alanındaki Derince’ye enkazlardan çıkarılan araçların getirilmeye devam ettiği görüldü.

"MEZARLIK GALERİSİ" BENZETMESİ YAPTI

Aracını arayan öğretmen Sebahattin Köseoğlu, "Depremde evimiz, arabamız gitti. Akrabalarımızı kaybettik, toparlanmaya çalışıyoruz. Şimdi burada arabamı arıyorum. Bütün hayatımız 40 yıllık biriktirdiğimiz değerler kayboldu. İnşallah bir gün toparlarız. 2015 model bir aracım vardı. Ev, araba her taraf yıkıldı. On yıla ancak toparlanmayı umut ediyoruz. Burası mezarlık galerisi gibi. Gelen insanlar da muhtemelen daha farklı bir şey düşünmeyecek" dedi.

(İHA)

