HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Havadan görüntülendi: Mezarlığı andırıyor! Bazılarının üzeri...

Havadan görüntülendi: Mezarlığı andırıyor! Bazılarının üzeri...

05.04.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, binlerce araç ya enkaz altında kaldı, ya da çatılardan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü. Enkaz altından çıkarılan hasarlı araç sayısı ise 6 bini geçti. Hurdalığı andıran bölge drone ile de görüntülendi. Araçların bazılarının üzerinin, naylon branda ile kapatıldığı görüldü.

Havadan görüntülendi: Mezarlığı andırıyor! Bazılarının üzeri...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, binlerce araç da ya enkaz altında kaldı, ya da çatılardan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü. Antakya ve Samandağ'da enkaz arasından çıkarılan araçlar, çekici yardımıyla belirlenen 3 noktaya toplanıyor. Plaka ve şase numarası kayıt altına alınan araçlar düzenli bir şekilde toplama alanına bırakılıyor.

AW863491_02

Adeta mezarlık! Görenlerin dikkatini çekiyor Adeta mezarlık! Görenlerin dikkatini çekiyor

ADETA BİR HURDALIK YA DA MEZARLIĞI ANDIRDI

Derince Mahallesi’nde, ezilen, ağır hasar alan, tekerleri çıkan, camları kırılan, motorları ortada duran binlerce aracın görüntüsü adeta bir hurdalık ya da mezarlığı andırdı.

AW863491_03

AW863491_04

BAZILARININ ÜZERİ, NAYLON BRANDA İLE KAPATILMIŞ

Üzerlerinde enkazdaki beton parçalarından kalıntılar bulunan araçların bazılarının üzerinin, sahipleri tarafından naylon branda ile kapatıldığı görüldü.

AW863491_12

Bazı vatandaşların ise araçlarını bulabilmek için alanda araştırma yaptığı gözlemlendi.

AW863491_08

AW863491_14

En büyük toplama alanındaki Derince’ye enkazlardan çıkarılan araçların getirilmeye devam ettiği görüldü.

AW863491_06

"MEZARLIK GALERİSİ" BENZETMESİ YAPTI

AW863491_07

Aracını arayan öğretmen Sebahattin Köseoğlu, "Depremde evimiz, arabamız gitti. Akrabalarımızı kaybettik, toparlanmaya çalışıyoruz. Şimdi burada arabamı arıyorum. Bütün hayatımız 40 yıllık biriktirdiğimiz değerler kayboldu. İnşallah bir gün toparlarız. 2015 model bir aracım vardı. Ev, araba her taraf yıkıldı. On yıla ancak toparlanmayı umut ediyoruz. Burası mezarlık galerisi gibi. Gelen insanlar da muhtemelen daha farklı bir şey düşünmeyecek" dedi.

AW863491_05

AW863491_09

AW863491_10

AW863491_11

AW863491_13

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem sonrası akılalmaz olay! "Nasıl bir vicdan var, nasıl bir insanlık var”Deprem sonrası akılalmaz olay! "Nasıl bir vicdan var, nasıl bir insanlık var”
Faizleri sileceğiz, seçilirsem hesaplara 15'er bin lira yatacak...Faizleri sileceğiz, seçilirsem hesaplara 15'er bin lira yatacak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine nefret dolu sözler söylemişti! Gözaltına alınan kadınla ilgili kararCumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine nefret dolu sözler söylemişti! Gözaltına alınan kadınla ilgili karar
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Araç araba enkaz

En Çok Okunan Haberler

Depremlerde can kaybı yükseldi!

Depremlerde can kaybı yükseldi!

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

Depremzede, Bakan Kurum'a o soruyu sordu! Aldığı cevap karşısında kendini tutamadı: Bu adamlar seçilmezse...

Depremzede, Bakan Kurum'a o soruyu sordu! Aldığı cevap karşısında kendini tutamadı: Bu adamlar seçilmezse...

Akşener'in teklifini kabul etti! Lütfullah Kayalar İYİ Parti'ye katılıyor

Akşener'in teklifini kabul etti! Lütfullah Kayalar İYİ Parti'ye katılıyor

Siyasette Cezmi Baskın sürprizi! TİP'e katıldı

Siyasette Cezmi Baskın sürprizi! TİP'e katıldı

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.