Havalar soğukken evde yapabileceğiniz eğlenceli etkinlik önerileri

1.Kitap okumaya zaman ayarlayabilirsiniz.



Klasik bir öneri ile başlamak istedik. Evin içerisinde daha iyi odaklanma imkanınız var. Bu yüzden kitap okuma rutini oluşturabilirsiniz. Soğuk günlerde battaniyenin altında kitap okumak sizi çok rahatlatır... Ayrıca yeni hikayeler keşfedebilir, zihninizi başka dünyalara yolculuğa çıkarabilirsiniz.

İsterseniz Neil Gaiman’ın büyülü dünyalarına dalabilir ya da Stephen King okuyarak soğuk havayı içinizde de hissedebilirsiniz!

2.Kendi tatlı tariflerinizi oluşturabilirsiniz.



Soğuk günlerde mutfağa kendinizi hemen atın! Hem eğlenceli hem de rahatlatıcı bir eylem olan tatlı yapmayı yaratıcı bir hale getirebilirsiniz. Farklı sıcak çikolata ve tatlı tariflerini deneyebilirsiniz. Mesela sıcak çikolatanızı krema, tarçın ve nane ile tatlandırabilirsiniz. Tatlı için de minik kekler, kurabiyeler yaparak müthiş kokuları etrafa yayabilirsiniz. Bir de yaparken arka planda atmosfere uygun bir müzik olursa içiniz sıcacık olur!

3.Evde sinema gecesi düzenleyebilirsiniz.



İster ailenizle ister arkadaşlarınızla bir araya gelerek bir sinema gecesi yapabilirsiniz. Patlamış mısır, sıcak içecekler ve yumuşak battaniyeleri hazırlayarak ortamı konforlu hale getirebilirsiniz. Kim hangi tür seviyor ise onlara uygun filmler açarak film maratonu yapabilirsiniz. Daha sonra filmlerin üzerine konuşmak eğlenceli olacaktır!

Eğer film arıyor iseniz Narnia tam soğuk havalara uygun bir seri!

4.El işlerine yönelebilirsiniz.



Evdeki boş vaktinizi değerlendirmek için yeni bir hobi edinebilirsiniz. Örgü öğrenerek atkı veya diz battaniyesi yapabilirsiniz! Bir yandan dizinizi izlerken diğer yandan ahşap boyayabilir ya da kağıt işleri ile ilgilenebilirsiniz. Hem üretken olup hem de eğlenceli vakit geçirmenin harika yollarından biri.

5.Masa oyunları oynayabilirsiniz.



Sevdiklerinizi bir araya toplayabilecek bir diğer etkinlik masa oyunları! Klasik ya da modern masa oyunları ile evi sosyal bir ortam haline getirmek kolay. Strateji, hafıza ya da tempolu oyunlar... Fark etmez! Hem düşünmenizi hem de gülmenizi sağlayacak bir ortam hazırlamış olursunuz. Ev ortamına bu tarz tatlı rekabetli sokmak soğuk havada sıcacık hissetmenizi sağlayacaktır.

6.Yoga ve esneme zamanı oluşturabilirsiniz.



Sabah uyandığınızda soğuk havaya bedeninizi hazırlamak için ısınma hareketleri yapabilirsiniz. Hem bedenen hem de zihnen rahatlamanızı sağlayacaktır. Ayrıca gün içinde daha enerji dolu hissedersiniz. Müzik eşliğinde yapar iseniz motivasyonunuz artabilir. Hem sağlıklı hissetmek hem de vakti verimli geçirmek için harika bir etkinlik!

7.Yaratıcı yazma çalışmaları yapabilirsiniz.



Duyguları ve düşünceleri içe atmak yerine kağıda dökmek önemlidir. Mükemmeliyetçi davranmadan hikayeler, şiirler yazabilir ya da hedeflerinizi bir kağıda sıralayabilirsiniz. Düzenli olarak yazarsanız yaratıcılığınız artacaktır. Evde geçirilen zamanı daha anlamlı bir hale getirmenize yardımcı olur!

Örneğin, size gelen bir tablonun çağrıştırdıklarını yazabilirsiniz ya da dinlediğiniz müziğin hangi duygunuzu canlandırdığın aktarabilirsiniz!

8.Müzik seansları ayarlayabilirsiniz.



Müzik keşfine çıkabilirsiniz! Müzik uygulamalarına dalarak farklı tarzları deneyimleyebilirsiniz. Böylece hangi tarzlara yatkın olduğunuzu da görürsünüz. Belki bir anda enstrüman çalma hevesi gelir... Gitar alır, evde gitar öğrenmeye başlarsınız.

Ayrıca arkadaşlarınızı bir araya getirerek bir karaoke partisi de verebilirsiniz. Müzik ile etkinlik yapmak hem eğlendirir hem de geliştirir!

9.Yapboz yapmaya başlayabilirsiniz.



Yapboz yapmak sabır isteyen bir iştir. Ama arkaya sevdiğiniz bir diziyi açarak yaparsanız zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Bitirdiğiniz zaman gelen başarı hissi sizi rahatlatabilir. Sonradan yaptığınız yapbozu çerçeveleterek duvarınıza gururla asabilirsiniz!

10. Minik bir bahçe köşesi oluşturabilirsiniz.



Evde küçük bir bitki köşesi oluşturarak hem ruhunuzu hem de gözlerinizi besleyebilirsiniz. Saksı bitkileri ve sukulentlerle yaratıcı bir köşe ayarlayabilirsiniz. Bitkilerin bakımını sabır ve özenle yaparsanız köşe gittikçe güzelleşmeye başlar. Evinizin havasını değiştir. Bu etkinlik sayesinde hem üretken hem de keyifli zaman geçirmiş olursunuz!