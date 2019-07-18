Havalimanı çalışanına hakaret eden kadına dava

Türk Ceza Kanunu'nun 125'inci maddesindeki "hakaret" suçunun mağduru belirli veya belirlenebilirken, 216'ncı maddedeki "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunun mağdurunun belirsiz olduğu ifade edilen iddianamede, Yargıtay kararına göre, "Çingene" sözünün Türk Dil Kurumu'ndaki karşılığının "Hindistan'dan çıktıkları söylenen dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan bir topluluk" olarak tarif edildiği anlatıldı.

İddianamede, İzmir'den suç duyurusunda bulunan Temel Hak ve Adil Fırsatlar İzleme Derneği de şikayetçi olarak bulunuyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Esenç hakkında hazırlanan iddianamede, Tuğçe Selvi ile sanığın "çingenelerle temas etmiyorum" şeklindeki sözleri üzerine gururunun incindiğini ve aşağılanmış hissettiğini belirterek Kütahya Tavşanlı'dan şikayette bulunan Rüstem Demirci, müşteki olarak yer aldı.

Müşteki Tuğçe Selvi'nin avukatı Görkem Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin yaşanan tatsızlık üzerine manevi tahribata uğradığını belirterek, bunun da yargıda karşılık bulacağına inandıklarını söyledi.

İddianamede, Esenç'in "hakaret" ile "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, sanığın "Çingenelerle temas etmiyorum." sözleriyle ilgili, "Bu kelimeler Çingene toplumunun onurunu kıracak niteliktedir. Böylece sanığın bu suçu işlediği anlaşılmıştır." denildi.

Müvekkilinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edildiğini dile getiren Gökçe, "Müvekkilimize karşı işlenen 'alenen hakaret' suçundan dava açıldı. Ayrıca soruşturma aşamasında bir Roman vatandaşın yaptığı bir şikayet de dosyamızla birleşti. Bu nedenle de sanık hakkında 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan da dava açıldı." diye konuştu.

Avukat Gökçe, müvekkilimin durumunun toplumda büyük bir üzüntüye sebep olduğuna işaret ederek, sanığın o sırada kullandığı ifadelerin ardından şikayetçi olan Roman vatandaşın başvurusu üzerine, Romanların mağduriyetinin de gündeme geldiğini belirtti.

Yaşanan olayın yargıya taşınmasının önemine dikkati çeken Gökçe, "Uçuşlarda bir gecikme olduğunda şirket bununla ilgili tazminatı öder, başka bir kusur olduğunda sonuna kadar hukuki yollar açıktır ama çalışan bireylere yönelik hakaret kabul edilemez." dedi.

- Olayın geçmişi

İstanbul Havalimanı'ndan 25 Nisan saat 17.10'da Bodrum'a gitmesi planlanan Atlasglobal Hava Yolları'na ait tarifeli uçağın rötar yapması üzerine, bazı yolcularla bilet işlemini yapan görevliler arasında tartışma çıkmıştı.