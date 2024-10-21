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Havalimanı görevlileri grevde: Tüm uçuşlar iptal edildi!

21.10.2024 18:16
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Belçika'nın Charleroi kentine düzenlenmesi planlanan yarınki uçuşlar, güvenlik görevlilerinin grev yapması sebebiyle iptal edildi.

Havalimanı görevlileri grevde: Tüm uçuşlar iptal edildi!

Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda, güvenlik görevlilerinin grevi nedeniyle yarın kalkış yapması planlanan bütün seferler iptal edildi. Charleroi Havalimanı, yarın, güvenlik personelinin greve gideceğini ve gidiş yönlü bütün seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

YETERLİ PERSONEL OLAMAYACAĞI İÇİN İPTAL EDİLDİ

Havalimanında güvenlik operasyonlarını sağlayacak yeterli personel olmayacağına işaret edilen açıklamada, yarın seferi olan yolcuların, yeni rezervasyon yaptırabilecekleri veya para iadesi alabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, Charleroi Havalimanı'na geliş yönlü uçuşların gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Bütün yolculara seferlerini teyit etmeleri tavsiye edilen açıklamada, operasyonların normale dönmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ TALEP EDİLİYOR

Havalimanındaki güvenlik personeli, çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Charleroi Havalimanı'nın bagaj, check-in, yakıt ikmali ve güvenlik gibi birimlerinde çalışanlar geçen ay da iki gün greve gitmişti.

Brüksel Havalimanı'nda da 1 Ekim'de güvenlik personelinin grevi nedeniyle gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edilmişti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Belçika havalimanı
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