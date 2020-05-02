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Havalimanlarında sosyal mesafe 'imkansız olacak'

02.05.2020 10:21 | Son Güncelleme

Heathrow Havalimanı'nın yöneticisi John Holland-Kaye, havalimanlarında sosyal mesafe kurallarını uygulamanın imkansız olacağını söyledi. Genel Ticaret Sendikası ise havalimanında sosyal mesafenin yolcular ve çalışanlar için hayati öneme sahip olduğunu söylüyor.

Havalimanlarında sosyal mesafe 'imkansız olacak'

Heathrow Havalimanı'nın yöneticisi John Holland-Kaye, havalimanlarında sosyal mesafe kurallarını uygulamanın imkansız olacağını söyledi.

Holland-Kaye, "Sosyal mesafe hiçbir toplu taşımada uygulanamaz, havacılıkta hiç uygulanamaz" dedi.

Öte yandan havalimanlarının girişte sağlık testi yapmasının gerekebileceğini, yolculara da maske takma zorunluluğu getirilebileceğini söyledi.

Genel Ticaret Sendikası (GMB) ise çalışanları ve yolcuları korumak için sosyal mesafe kurallarının zorunlu olması gerektiğini açıkladı.

Sendika, işçilerin Covid-19'un yaygın olduğu ülkelerden dönen yolculardan virüs kapmaktan endişelendiğini söyledi.

Son iki haftada Heathrow'da çalışan üç GMB üyesi hayatını kaybetmişti.

Ateş ölçümü

Press Association ajansına konuşan Holland-Kaye, "Bir havalimanındaki yolcu sayısını düşünürseniz sosyal mesafe kurallarını uygulamak imkansızdır" dedi.

Holland-Kaye, sektörde darboğazın uçaklara alınacak yolcu sayısında değil, havalimanlarından güvenli bir şekilde geçirilebilecek yolcu sayısında olacağını söyledi.

Sonrasında BBC'ye konuşan yönetici, koronavirüs aşısı bulunana kadar havalimanına giren yolcuların ateşlerinin ölçülebileceğini, yüksek ateşi bulunanların geri çevrilebileceğini belirtti.

Ryanair yöneticisi Michael O'Leary de ateş ölçümünü destekleyenler arasında.

BBC'ye konuşan O'Leary, "38 derecenin üzerinde ateşi olanlar içeri alınmamalı" dedi.

Mesafe kuralına uymak

GMB sendikası ise bu hafta Heathrow Havalimanı'ndaki kalabalığın ardından havalimanı çalışanlarını korumaları için yetkililere acil çağrıda bulundu.

Sendika, Salı günü aynı saatte aynı ülkeden iki ayrı uçağın geldiğini, havalimanı yönetiminin iki uçaktaki 500 yolcuya tek bir valiz bandı ayırdığını söyledi ve ekledi:

"Bu kalabalık alanda sosyal mesafe kuralları uygulanmadı. Bu yolcular ve çalışanlar için sağlıksız bir ortam yarattı.

"Sosyal mesafe kurallarını uygulamak üyelerimiz ve yolcular için zaruridir. Yalnızca bu şekilde hayatlarına paradan daha fazla değer verildiğini hissedebilirler."

Koronavirüs

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