Havanı değiştirecek 10 dizi önerisi

1.The Bear

2.House of the Dragon

Yemeğe ilgin varsa senin dizin The Bear. Restoran ortamının kaosunun en iyi yansıtıldığı Emmy ödüllü dizi senin havanı anında değiştirecek. Yüksek temposu olan drama dizisi duygusal yönü de ağır bir dizi.



Game of Thrones dizisini izlediysen House of Dragon onun devamı niteliğinde. Targaryen hanedanına odaklanan diziyi izlerken tam anlamıyla dünyadan kopup dizinin dünyasına dahil olacaksın. Çekim kalitesiyle kendine hayran bırakan dizi, fantastik dünyaları sevenler için güzel bir seçenek.

3.Bahar



Sona erse de etkisi hâlâ devam eden dizilerden olan Bahar, tam bir kafa dağıtma dizisi. Yıllar sonra kendi için bir şey yapmaya karar veren bir kadının anlatıldığı Bahar dizisinin duygusal yoğunluğu oldukça yüksek.

4.The Last of Us



Video oyunundan uyarlanan dizinin başrollerinde Pedro Pascal ve Bella Ramsey bulunuyor. Oyunu oynadıysan zaten dizisini izlemen gerek. Oynamadıysan bile aksiyonu yüksek dizi senin havanı bir anda değiştirebilir.

5.Yer Altı



Yeni başlayan dizilerden olan Yer Altı, etkisini hemen gösterdi. Yüksek reytingleriyle dikkat çeken dizi, gerilimin yanında sürükleyici bir aşk hikayesini de içeriyor. Suç temalı dizilerden olan Yer Altı gerçekçi diyaloglarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

6.Kulüp



Dönem dizilerinden olan Kulüp, farklı senaryosuyla dikkatleri üzerine çekmişti. En son 2.sezonu yayınlanan dizi tam kafa dağıtmalık. Duygusal olarak yoğun dizilerden olan Kulüp, sadece hikayesi ile değil, kostüm ve mekanlarıyla da çok etkileyici.

7.Kızılcık Şerbeti



Başladığı günden beri gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti dizisinde her şey değişse de dizinin sürükleyiciliği hiç değişmiyor. "Şöyle bir kafamı dağıtayım" diyorsan aradığın dizi Kızılcık Şerbeti. Her bölümde şaşırtmayı başaran dizinin bitmeyen bir temposu var.

8.Wednesday



Farklı senaryosuyla ilgi çekici olan Wednesday, korku kategorisinde bir dizi. Gençlik dizisi gibi görünse de aslında etkileyici senaryosu ile herkesin sevdiği bir dizi olmayı başardı.

9.Taşacak Bu Deniz



Son dönemin en çok konuşulan dizisi olan Taşacak Bu Deniz, Karadeniz draması sevenlerin kısa sürede favorisi oldu. Aile dramının yanında eğlenceli sahneleriyle de gündem olan dizi aşk hikayesi seviyorsan senin kafanı dağıtmaya yeter de artar!

10.Gibi



Absürd komedi türünde diyebileceğimiz Gibi, sona erse de güncelliğini koruyan dizilerden. Dönüp dönüp izlemelik dizilerden olan Gibi'nin her bölümü ayrı bir dünya. İzlemeye başladığında aklında ne varsa uçup gidecek emin olabilirsin.