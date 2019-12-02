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Havuzda hayatını kaybeden öğrencinin adına okul yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:10 | Son Güncelleme

Girdiği havuzda kalbinin durması sonucu hayatını kaybettikten 12 gün sonra çok istediği Kabataş Erkek Lisesini kazandığı ortaya çıkan Yılmaz Bahadır Amaç'ın adı, anaokulunda yaşayacak

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde girdiği havuzda kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdikten 12 gün sonra açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarına göre, çok istediği Kabataş Erkek Lisesini kazandığı ortaya çıkan Yılmaz Bahadır Amaç'ın adı anaokuluna verildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Numune Evler Mahallesi'nde, 621 bin lirası hayırseverlerin destekleriyle, 1 milyon 929 bin liraya ihale edilen, Yılmaz Bahadır Amaç'ın ailesinin de katkısıyla tamamlanan okulun açılışında yaptığı konuşmada, ailenin acısını paylaştıklarını söyledi.

Yılmaz Bahadır Amaç'ın adının verildiği okuldan devlete faydalı bireyler yetişeceğini ifade eden Vali Doğan, "Yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Baba Yılmaz Amaç da oğullarını elim bir kaza sonucu kaybettiklerini hatırlatarak, destek olanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 2 bin metrekare alan üzerine altı derslik olarak inşa edilen "Yılmaz Bahadır Amaç Anaokulu"nun açılışı gerçekleşti.

Açılışa, Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak ve davetliler katıldı.

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