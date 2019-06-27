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Havuzda sebze yetiştiriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 12:58 | Son Güncelleme

RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nde havuz suyu döngüsünde gübre olarak kullanılan balık dışkısı ile topraksız alanda marul, biber, salatalık gibi sebzeler yetiştiriliyor.

Havuzda sebze yetiştiriyorlar

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nde havuz suyu döngüsünde gübre olarak kullanılan balık dışkısı ile topraksız alanda marul, biber, salatalık gibi sebzeler yetiştiriliyor.
RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi'nde topraksız tarım uygulaması ile sebze yetiştiriciliğine başlandı. Su Ürünleri Fakültesi'nde havuz suyu döngüsünde gübre olarak kullanılan balık dışkısı ile topraksız alanda marul, biber, salatalık gibi sebzeler yetiştiriliyor. Akuaponik adı verilen tarım yöntemi ile balıkların kirlettiği su, bitkiler sayesinde arıtılıyor, artılan su ise yeniden balıklara veriliyor. Böylece, geleneksel tarım yöntemlerinde kullanılan suyun sadece yüzde 1'i kullanılarak tasarruf sağlanıyor. Bitkiler doğrudan suda yetişirken, deneme üretiminde bir bitkiden haftada 2 ila 3 kilo sebze elde ediliyor.
RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Zeki Kurtoğlu, akuakültür ile hidroponik yöntemlerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir bitki-balık yetiştirme yöntemi denediklerini belirterek dünyada bilinen yöntemle balıkların kirlettiği suyun, bitkiler tarafından arıtıldığını söyledi. Doç. Dr. Kurtoğlu, "Türkiye'de akuaponik sistem henüz aktif olarak başlamadı. Bu yeni uygulamayı ve bu sistemi bölgemizde ilk olarak Rize'de uygulamaya başladık. Önemli bir aşama kaydettik. Bu yöntemle hem balığın, hem de bitkinin refahını sağlıyoruz. Balıkların salgıladıkları çözünmüş ve çözünmemiş atıklarını mekanik biyolojik bir filtreden geçirdikten sonra devir daim sistemine alıyoruz. Daha sonra tekrar filtreden çıkan suyu boru sisteminin içerisine yerleştirilen bitkilerin üzerinden geçiriyoruz. Bitkiler de suyun içerisindeki bazı elementleri bu sayede alabiliyor ve yetiştirilebiliyorlar. Bitkilerin hidroponik sistem ile bitki besin elementlerine enjeksiyon verilerek yetiştirilmesi, yaygın bir ticari yöntemdir. Ancak Türkiye'de akuaponik sistem yeni başlayan bir uygulamadır ve bu sistem bölgemizde ilk olarak Rize'de uygulanıyor" dedi.
‘BALIKTAN ÇIKAN SUYU DEĞERLENDİRİYORUZ’
İlk olarak marul ve domates üretimi ile işe başladıklarını anlatan Doç. Dr. Kurtoğlu, "Bu seranın içerisinde birkaç kökten yaklaşık 16 kilogram domates hasadı gerçekleştirdik. Bunun haricinde salatalık, marul, biber, patlıcan, fesleğen gibi bitkileri de akuaponik sistemde gelişim performanslarını inceledik. Asıl hedefimiz su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe doğaya bırakılan ve değerli olan bitki besinlerinin değerlendirmek. Doğaya bırakılan bitki besinlerini ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Bu sistemle yeni bir başlangıç kapısı açmış olacağız. Bu, çok önemsediğimiz bir çalışmadır. Lisansüstü ve proje çalışmaları ile bunu yürütüyoruz. Akuaponik sistem, esasında balıktan çıkan suyun değerlendirilmesini hedefler. Aynı zamanda bitkinin içerisindeki nitrojenli bileşikleri sudan alarak tekrar zararlı toksik kimyasallar haline dönüşmesini engeller. Hem balığın, hem de bitkinin refahını sağlar” diye konuştu.

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Havuzda sebze yetiştiriyorlarHavuzda sebze yetiştiriyorlarHavuzda sebze yetiştiriyorlarHavuzda sebze yetiştiriyorlar

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