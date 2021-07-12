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Hawaii açıklarında düşen kargo uçağının su altındaki ilk fotoğrafları yayınlandı

12.07.2021 02:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), 2 Temmuz'da Hawaii’nin başkenti Honolulu kenti yakınlarında motor arızası nedeniyle denize düşen Boeing 737 tipi kargo uçağının ilk su altı fotoğraflarını yayınladı.

Hawaii açıklarında düşen kargo uçağının su altındaki ilk fotoğrafları yayınlandı

ABD’nin Hawaii adasının başkenti Honolulu kenti açıklarında 2 Temmuz tarihinde Boeing 737 tipi kargo uçağı yerel saatle 01.45 sıralarında okyanusa düşmüştü.

Hawaii açıklarında kargo uçağı denize düştüHawaii açıklarında kargo uçağı denize düştü

MOTOR ARIZASI NEDENİYLE DÜŞTÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI

Yerel yetkililer, içinde 2 pilotun bulunduğu kargo uçağının motor arızası nedeniyle düştüğünü ve pilotların kazadan sağ kurtulduğunu açıklamıştı.

İLK SU ALTI FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), haftanın başlarında denizaltı robotları ve sonar tarama teknolojisini kullanarak uçağın enkazının yerini tespit etmesinin ardından uçağın ilk su altı fotoğraflarını yayınladı.

NTSB, uçağın ana bileşenlerinin 110 ile 130 metre derinlikte okyanus tabanında bulunduğunu belirterek, bu nedenle uçuş verilerine ve kokpit ses kayıt cihazlarını kurtarmanın şu ana kadar mümkün olmadığını açıkladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası
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