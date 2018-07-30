Kim Kardashian hayal gücüne bir şey bırakmadı

Alışılmadık tarzda giyimleriyle dikkat çeken ve ne giyse moda olan Kim Kardashian ve Kanye West Los Angeles'ta bir restoran girişinde görüntülendi.

Metalik gri etek, transparan iç çamaşırı ve peruğuyla dikkat çeken Kim, eşiyle tanışmadan önce kötü bir giyim tarzı olduğunu, onunla tanıştıktan sonra tüm dolabını yenilediğini söylüyor.

Eşi Kim Kardashian'dan ilham alarak Yeezy markasını çıkaran ve tanıtımlarında yine Kim Kardashian'ı kullanan Kanye West, eşini Fransa'nın son kraliçesi Marie Antoinette'ye benzetiyor.

Çocukları olmadan yemeğe çıkan çift için 'kaliteli zamanın tadını çıkarıyorlar' yorumları yapıldı.

Çiftin North, Saint ve Chicago adında 3 çocuğu bulunuyor.