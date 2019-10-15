Hayalet dolgu ve baby botoks hakkında bilinmeyenler

Birçok kişi botoks uygulamasını tercih etse de botoksun sonuçlarından korkanların da bulunduğuna dikkat çeken Op. Dr. Bora Özel, sön dönemlerde tercih edilen hayalet dolgu ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Botoks uygulaması sonrasında yüzde meydana gelebilecek şaşkın ve korkmuş ifadenin, birçok kişinin botokstan kaçınmasına neden olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Bora Özel, ayrıca mimiklerde meydana gelen kayıpların da bu korkuyu tetiklediğini belirtti.

Bunun önüne geçebilmek için daha az dozlarda uygulanan baby botoksun tavsiye edildiğini bildiren Op. Dr. Bora Özel, özellikle kırışıklıkların mimiksiz halde olmadığı, yanı statik kırışıklıkların oluşmadığı kişilerde baby botoksun güvenle uygulandığını vurguladı.

"Hayalet dolgunun en büyük avantajlarından bir tanesinin de çok hızlı bir şekilde uygulanabilmesidir"

Hayalet dolgu uygulaması ile yüzdeki kırışıklıkların ve mimik çizgilerinin azaldığını, ama kişinin yüz ifadesinin değişmediğini dile getiren Op. Dr. Bora Özel, aynı zamanda hyalunorik asitten dolayı cildin daha nemli ve daha parlak hale gelebildiğini, hayalet dolgunun en büyük avantajlarından bir tanesinin de çok hızlı bir şekilde uygulanabilmesi olduğunu ifade etti.