Hayali, aynı kaderi paylaştığı kadınlara umut olmak

Türkiye'ye dönmesinin ardından bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışmaya başlayan Üzegül'ün şimdiki hayali, bir kadın konukevinde çalışarak, kendisi gibi şiddet mağduru kadın ve çocuklara yardım etmek.

Eski eşinden gördüğü şiddet nedeniyle henüz 2 aylık hamileyken bebeğini kaybeden Üzegül, bunun üzerine boşanmak için Almanya'da mahkemeye başvurdu.

Dürdane Sibel Üzegül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evliliğiyle ilgili "Hiçbir şey hayal ettiğim gibi olmadı. Kötü bir evlilik geçirdim. En başından beri eski eşimden şiddet görüyordum. Bu yüzden henüz 2 aylık hamileyken bebeğimi kaybettim. Bebeğimi kaybetmek onarılması zor travmalar oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Almanya dönüşü yaşadığı psikolojik sorunları çalışarak daha rahat atlatacağını düşünerek, akaryakıt istasyonlarında pompacı olarak çalışmaya başladığını dile getiren Üzegül, şöyle devam etti:

"Bu işe gönüllü olarak başladım. Amacım kadının gücünü göstermekti. Özellikle teşvik etmeye çalıştığım kadınlardan olumlu geri dönüşler almak beni çok mutlu ediyor. Mesleğim hiç de kolay değil. Hatta kışın çok daha zor oluyor diyebilirim. Mola verdiğimiz alanda bir çay içip, ellerimi ısıtıp tekrar soğuğa çıkıyorum. Ellerim ve yüzüm soğuktan çatlıyor ama yine de işimi çok seviyorum."

- "Erkek sürücüler beni görünce şaşırıyor"

Üzegül, mesleğine ilk başladığı sıralarda daha önce kadın pompacı görmeyen insanların çok şaşırdıklarını dile getirerek, özellikle erkek sürücülerin kendisine başlarda güvenmediğini, araçlarına yanlış yakıt doldurma ihtimalini düşünerek korktuklarını söyledi.