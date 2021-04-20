Hayalindeki ev kabusu oldu! ''Yemek yerken komşumun duş alışını görmek istemiyorum''

İskoç aile komşularının duş aldığını görebilecek kadar yakınlarına yapılan ev nedeniyle taşınma kararı aldı.

Pauline Boyd, ''Bu evi huzurlu konumu ve sakinliği nedeniyle satın almıştık. Ancak taşındıktan sonra tam karşımıza yeni bir ev daha yapıldı. Böyle bir planlamadan haberimiz yoktu ve kimse bize bir şey demedi. Yeni evin garajı doğrudan mutfağa ve salonumuza bakıyor. Biz de onların duş aldıkları yeri görebiliyoruz. Mutfakta akşam yemeği yerken camlar buzlu bile olsa kimseyi izlemek istemezsiniz'' diyerek içinde bulundukları sıkıntılı durumu anlatıyor.

''KAP İÇİNDE BİR BALIK GİBİYİZ''

Eşi Balir de, buraya geldiklerinde huzur buldukları yerin artık kendilerine kabusu yaşattığını söyleyerek, ''Buraya kırsal yaşam için taşındık ama bir kapta balık gibiyiz. Hemen ama hemen taşınmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.



