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Hayalini gerçekleştirmek isteyen öğretmen büyükşehirden ayrılıp köye yerleşti

23.11.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki bir özel etüt merkezinde çalışan 32 yaşındaki Ayşegül Koç, hayalini gerçekleştirmek için büyükşehirden ayrılıp memleketi Gümüşhane'ye yerleşti. Kente bağlı Akocak Köyü İlkokulu'nda ücretli öğretmenliğe başlayan Koç, köyde eğitim gören çocuklarla yakından ilgileniyor. Koç, "Bu kesinlikle bir heves değil, bu bir ideal ve hayal benim için. Tek temennim; buradaki eksikliği kapatabilmek" dedi.

Ayşegül Koç, öğretmen olma hayaliyle Ankara Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. İzmir'de özel etüt merkezinde öğretmen olarak çalışan Koç, bir süre sonra hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Büyükşehirden ayrılarak hayatında hiç gitmediği memleketi Gümüşhane'ye yerleşen Koç, Akocak Köyü İlkokulu'nda ücretli öğretmenliğe başladı.

"TAYİNLERİNİ İSTEYİP BAŞKA YERE GİDİYORLAR"

Öğretmenlik mesleğini çok sevdiğini anlatan Ayşegül Koç, şunları söyledi:

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"Yetiştirilirken de böyle yetiştim. Öğret, öğretebilme ve hizmet edebilme kaygısıyla yetiştirildiğim için mesleğimi çok seviyorum. Benim buraya geliş amacım; sürekli kırsal bölgelere özellikle de köylere gelen öğretmenlerin gerek zorlu ve çetin kış şartlarına gerekse merkeze olan uzaklığını gördükten sonra burada kalmak istememeleri ve bir şekilde tayinlerini isteyip, başka yerlere gittiklerini duydum. Bir eğitimci ve öğretmen olarak bu durum beni gerçekten çok üzdü çünkü bir öğretmenin asli hedefi; öğretmek ve her zorlu şartı zorlamak olmalıdır. Ancak buradaki öğrencilere hizmet edebilmek, bu açığı kapatabilmek benim görevim diye düşündüm. Başvurum kabul edildi ve burada göreve başladım. Bu kesinlikle bir heves değil, bu bir ideal ve hayal benim için. Tek temennim; buradaki eksikliği kapatabilmek."

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"KAZANCIM BURADAKİNDEN ÇOK FAZLAYDI"

Daha önce İzmir'de özel etüt merkezinde çalıştığını belirten Koç "Kazancım buraya göre çok fazlaydı. Hem özel ders veriyordum hem gittiğim kurstan aldığım miktar fazlaydı. Buraya göre, çok daha fazla kazanıyordum. Benim temel amacım; buraya gelip öğrencileri eksik bırakmamaktı" dedi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen İzmir
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