Hayaller suya düşebilir: iPhone 14 için çarpıcı iddia!

Apple, iPhone 14 ailesi için kollarını sıvamış gibi görünüyor. iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerini yeni tanıtan firmanın iPhone 14 modelleri için de kapalı kapılar ardında çalışmalar yaptığı düşünülüyor. Peki iPhone 14'ten neler bekleniyor? Bu konuda yapılan sızıntılar ve ortaya atılan türlü dedikodulara kulak vermek gerekiyor.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, şirketin "en azından" 2022'de çıkacak üst seviye iPhone modellerinde, bazı Android amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılan delikli ekran tasarımını benimseyeceğini iddia etmişti. Kuo'nun ardından Apple hakkında yaptığı sızıntılarla tanınan Jon Prosser, iPhone 14'ün tasarımına ait olduğunu öne sürerek, bazı render görüntüleri paylaşmıştı. Prosser'ın paylaştığı görüntülerde ise çentik değil, Kuo'nun dediği ile örtüşecek bir şekilde delikli ekran yer alıyordu.

iPHONE 14'TE ÇENTİK KALABİLİR

nesil iPad'in Eylül ayındaki Apple etkinliğinde duyurulacağını doğru tahmin eden bir hesap ise bugün ilginç bir iddia ile karşımıza çıktı.

Söz konusu hesap, Weibo'daki gönderisinde iPhone 14 delikli ekran tasarımı ile gelse bile, Apple'ın çentiği tamamen terk etmesinin zor olacağını aktardı.

Hesap, Apple'ın delikli ekran tasarımına geçmesinin olası olmadığını, bunun yerine daha küçük bir yer kaplayan çentiğin iPhone 14'te yer alabileceğini öne sürdü. Yani anlaşıldığı kadarıyla iPhone 14 ailesinde çentikli model veya modeller olabilir.

Ancak gönderi daha sonra silindi.

Apple, iPhone 13 ailesi ile çentiği daha da küçültmüş, ancak uzunluğunu biraz daha artırmıştı.

iPHONE 14'TE TOUCH ID OLACAK MI?

Bugün ortaya çıkan söylenti, Touch ID'nin önümüzdeki yıl iPhone 14'te olmayacağını da iddia ediyor. Bu da Face ID'nin iPhone 14 kullanıcıları için biyometrik doğrulama konusunda tek seçenek olmaya devam edebileceği anlamına geliyor.

iPhone 14 ailesinin iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört modelden oluşması bekleniyor.

Daha önce çıkan söylentilere göre ise Apple, 5,4 inçlik bir iPhone 14 mini modelini tanıtmayacak.

Henüz Apple tarafından özellikleri ve tasarımı doğrulanmayan iPhone 14 ailesinin Eylül 2022'de tanıtılması öngörülüyor.

