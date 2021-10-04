Apple, iPhone 14 ile 2 TB kapasiteye çıkabilir!

Çin merkezli bir siteye göre, iPhone 14 olarak adlandırılacağını varsaydığımız 2022 iPhone serisi, 2 TB’a kadar depolama alanına sahip olabilir. Bu rapor, Apple’ın iPhone 14 için uygun maliyetli QLC (dört seviyeli hücre) NAND flash çözümleri yapmak üzere NAND flash yonga üreticileriyle birlikte çalıştığı hakkında gelen bir başka raporu takip ediyor.

DAHA DÜŞÜK MALİYET

QLC flaş, iPhone 13 serisinde kullanılan olası TLC depolama alanına göre yüzde 33 oranında geliştirilmiş bir bellek yoğunluğuna sahip. Bunun nedeni, TLC’nin hücre başına dört bite sahip olması ve bunun aynı form faktörü içinde daha fazla veriye çevrilmesi. Aynı zamanda, kapasite birimi başına daha düşük maliyet anlamına geliyor.

Bununla birlikte, TLC daha yüksek sayıda yazma ve silme döngüsünden geçebilir, bu da daha uzun ömür anlamına gelir. Ayrıca QLC’den daha hızlıdır.

Ayrıca, 1 TB, ileri düzey kullanıcılar için bile fazlasıyla yeterli, bu nedenle Apple’ın gerçekten 2 TB’ı seçip seçmeyeceği belli değil. Dürüst olmak gerekirse, her şey Apple’ın standartlarına göre bile biraz fazla görünüyor.

iPHONE 14'TE OLMASI BEKLENEN YENİLİKLER

Yine de, iPhone 14 serisinin, çok tartışılan çentiği ortadan kaldırmak da dahil olmak üzere, çok ihtiyaç duyulan bazı tasarım değişikliklerini getirmesi bekleniyor. Arka kısım da güncellenebilir ve nihayet gövde içinde aynı hizada duran bir kamera modülü görebiliriz.

Pro modelleri, ağırlığı azaltmaya yardımcı olacak ve muhtemelen 48MP birincil kameralara sahip olacak titanyum yapılara sahip olabilir.

