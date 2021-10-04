HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple, iPhone 14 ile 2 TB kapasiteye çıkabilir!

Apple, iPhone 14 ile 2 TB kapasiteye çıkabilir!

04.10.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13 Pro ve Pro Max modelleri, 1 TB maksimum depolama kapasitesi sunuyor. Ancak görünüşe bakılırsa bu Apple için yeterli değil. Şirket, iPhone 14'te depolama alanını daha da büyüterek, herkesi şaşırtabilir.

Apple, iPhone 14 ile 2 TB kapasiteye çıkabilir!

Çin merkezli bir siteye göre, iPhone 14 olarak adlandırılacağını varsaydığımız 2022 iPhone serisi, 2 TB’a kadar depolama alanına sahip olabilir. Bu rapor, Apple’ın iPhone 14 için uygun maliyetli QLC (dört seviyeli hücre) NAND flash çözümleri yapmak üzere NAND flash yonga üreticileriyle birlikte çalıştığı hakkında gelen bir başka raporu takip ediyor.

iPhone 14 mini'yi unutun: iPhone 14 Max geliyor!iPhone 14 mini'yi unutun: iPhone 14 Max geliyor!

DAHA DÜŞÜK MALİYET

QLC flaş, iPhone 13 serisinde kullanılan olası TLC depolama alanına göre yüzde 33 oranında geliştirilmiş bir bellek yoğunluğuna sahip. Bunun nedeni, TLC’nin hücre başına dört bite sahip olması ve bunun aynı form faktörü içinde daha fazla veriye çevrilmesi. Aynı zamanda, kapasite birimi başına daha düşük maliyet anlamına geliyor.

Bununla birlikte, TLC daha yüksek sayıda yazma ve silme döngüsünden geçebilir, bu da daha uzun ömür anlamına gelir. Ayrıca QLC’den daha hızlıdır.

Ayrıca, 1 TB, ileri düzey kullanıcılar için bile fazlasıyla yeterli, bu nedenle Apple’ın gerçekten 2 TB’ı seçip seçmeyeceği belli değil. Dürüst olmak gerekirse, her şey Apple’ın standartlarına göre bile biraz fazla görünüyor.

iPHONE 14'TE OLMASI BEKLENEN YENİLİKLER

Yine de, iPhone 14 serisinin, çok tartışılan çentiği ortadan kaldırmak da dahil olmak üzere, çok ihtiyaç duyulan bazı tasarım değişikliklerini getirmesi bekleniyor. Arka kısım da güncellenebilir ve nihayet gövde içinde aynı hizada duran bir kamera modülü görebiliriz. 

iPhone 14 hakkında detaylar gelmeye başladıiPhone 14 hakkında detaylar gelmeye başladı

Pro modelleri, ağırlığı azaltmaya yardımcı olacak ve muhtemelen 48MP birincil kameralara sahip olacak titanyum yapılara sahip olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca bekledilerKuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca beklediler
Bir anda havada gördü, sopayla kovaladıBir anda havada gördü, sopayla kovaladı
Xiaomi'den farklı bir telefon geliyor!Xiaomi'den farklı bir telefon geliyor!
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

SGK'dan flaş grip aşısı açıklaması!

SGK'dan flaş grip aşısı açıklaması!

Uzman isimler uyardı! Yeni salgın kapıda

Uzman isimler uyardı! Yeni salgın kapıda

Tartışma yaratacak sözler: Dindar bir anayasa olmalı

Tartışma yaratacak sözler: Dindar bir anayasa olmalı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.