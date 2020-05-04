Hayat Eve Sığar uygulaması ile maske başvurusu nasıl yapılır? (Resimli Anlatım)

Hayat Eve Sığar uygulaması ile artık maske başvurusu yapılabiliyor. Kapalı alanlar, marketler ve pazar yerlerinde maske kullanım zorunluğu sürüyor. Bunun yanında vatandaşların başkaları ile temasta bulunabileceği başka noktalarda da maske kullanılması tavsiye ediliyor. Bunun için cep telefonuna gelen kod ile eczanelerden ücretsiz maske alınabiliyor. Peki Hayat Eve Sığar uygulaması ile maske başvurusu nasıl yapılır?

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE MASKE BAŞVURUSU

Uygulama telefonunuzda yüklü değilse öncelikle aşağıdaki bağlantılardan cep telefonunuza indirebilirsiniz.

Hayat Eve Sığar Android için tıklayınız

Hayat Eve Sığar iPhone için tıklayınız

Uygulama kurulduktan sonra ilk açılışta cep telefonunuzu girmeniz gerekiyor.

Cep numaranızı girdikten sonra telefonunuza bir güvenlik güvenlik kodu gelecek. Kod geldiğinde uygulamada kodu girebileceğiniz bir alan açılacak.

İlk açılıştaki adımları tamamladıktan sonra Sağlık Durumu ekranından maske başvurusunda bulunabilirsiniz.



