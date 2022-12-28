Hayat iksiri olarak görülüyor! Kötü huylu tümörleri %85 oranında küçültüyor

Beslenme, özellikle de meyve ve sebze alımının kanserin önlenmesinde önemli bir rolü olduğu bildirilmiştir. Otlar, en güçlü bitki bazlı gıdalar arasındadır çünkü hastalıklarla savaşmak için gereken zengin bileşikleri sunarlar. Özellikle biberiye ve kekik, tümör baskılayıcı özelliklerinden dolayı kanserin önlenmesi için en iyi bitkilerden bazıları olabilir. 2019'da International Journal of Molecular Science'da yayınlanan bir araştırma grubu, kekiğin anti-tümör etkilerini değerlendirdi.

TÜMÖRLERİN HACMİNİ OLDUKÇA KÜÇÜLTÜYOR

Farelerde, iki farklı konsantrasyondaki kekiğin tümör hacmini kontrollere kıyasla sırasıyla yüzde 85 ve yüzde 84 oranında azalttığı bulundu. Sıçanlarda, araştırmacılar tümörlerin sıklığında kontrollere kıyasla yaklaşık yüzde 53 azalma gözlemlediler.

Bu etkilerin çoğu, antioksidan olarak çalışabilen ve hücreleri kanserden koruyabilen bir grup fitokimyasal olan kekiğin terpenoidlerine indirgenmiştir.

KANSERİN BÜYÜMESİNİ VE YAYILMASINI ÖNLÜYOR

"Diyet bitki ürünlerinin kanser hastalığının gelişimini ve ilerlemesini etkilediği sürekli olarak kanıtlanmıştır. Antioksidan, antiinflamatuar ve immünomodülatör aktiviteye sahip fitokimyasalların kanserin büyümesini ve yayılmasını azaltabileceği iyi bilinmektedir." Araştırmacı J. Scott Smith, biberiyenin heterosiklik aminler (HCA'lar) olarak bilinen kanserojen bileşiklere karşı gücünü öğrendiğinde Kansas Üniversitesi'nde bir proje yürütüyordu.

KANSEROJEN ETKİLERİ AZALTIYOR

Araştırmacı, sığır eti köftelerine biberiye özleri eklemenin HCA'lar gibi kanserojen bileşiklerin seviyelerini yüzde 30 ila 100 oranında azalttığını ileri sürdü. Sonuçlar, biftekleri belirli otlar ve baharatlarla marine etmenin de HCA'ları azalttığını gösteren önceki araştırmalarla bağlantılıydı. Ohio Eyalet Üniversitesi'ne göre biberiye, kanser hücresi büyümesini yavaşlatabilen, bağışıklık fonksiyonlarını güçlendirebilen, kanserle ilgili hormonların üretimini sınırlayabilen ve bir antioksidan olarak işlev görebilen bir fitokimyasal olan karnosol açısından zengindir.

BİBERİYE TÜMÖRLERİN BÜYÜMESİNİ ENGELLİYOR

Birçok çalışma, biberiyenin kanserli hücrelerin çoğalmasını önleyerek tümörlerin büyümesini engellediğini göstermiştir. 2011'de Critical Reviews in Food Science and Nutrition'da yayınlanan bir meta-analiz, biberiyenin kolorektal kanser ve diğer kanser türleri üzerindeki koruyucu etkilerini inceledi. Araştırmacılar, biberiye özü ve bileşenlerinin antikanser potansiyelini gösteren hayvan ve hücre çalışmalarından elde edilen kapsamlı bir literatür olduğunu belirtti. Karnosolün yanı sıra, karnosik asitler, rustik asitler ve rosmarinik asit gibi diğer bileşiklerin de kansere karşı mücadelede yararlı olduğu kanıtlanmıştır.

ÇEŞİTLİ TÜMÖRLERE KARŞI ETKİLİ

Araştırmacılar şunları ekledi: "Bu, biberiyenin kolon, meme, karaciğer, mide ve ayrıca melanom ve lösemi hücreleri dahil olmak üzere çeşitli organlardaki tümörlerin gelişimini baskılama yeteneği ile kanıtlanmaktadır. Sonuçlar, biberiye ve aktif bileşenleri tarafından modüle edilen farklı moleküler hedeflerin, klinik kanser kemo-önleme denemelerinde başarının yararlı göstergeleri olduğunu gösterdi."

ANTİOKSİDAN İÇERİĞİ ÇOK YÜKSEK

2014 yılında, PLOSOne'da yayınlanan araştırma, ağızdan verilen biberiye özünün farelerde tümör büyümesini yüzde 46 oranında önemli ölçüde bastırdığını gösterdikten sonra bu bulguları güçlendirdi. Biberiye ve kekik, fesleğen, nane, adaçayı, kekik, mercanköşk ve kekik ile birlikte antioksidan bakımından zengin bitki ve baharatlar arasındadır.

BİBERİYENİN FAYDALARI