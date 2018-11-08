Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti

Edirne genelevinde sokak kedilerine baktığı için ruhsatıyla birlikte kiraladığı evden kovulduğunu iddia eden Mürvet Taşvur, yanına aldığı 20 kedi için ev kiralayıp, bakıcı tuttu. Taşvur, "10 kedi orada kaldı, alamıyorum. Beni oraya sokmuyorlar. Onlara 400 liraya müstakil ev kiraladım ve askeri ücretle bakıcı da tuttum" dedi.

GENELEV PATRONLARI İSTEMEDİ

Edirne genelevinde ruhsatıyla birlikte kiraladıkları evde sokak kedilerini besleyen Mürvet Taşvur ile 2 arkadaşı, hayvanları istemeyen diğer genelev patronları ile geçen ay tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından sokak hayvanlarını istemeyen diğer genelev patronları, Mürvet Taşvur'un kiraladığı evin ruhsat sahibine ulaşarak, ruhsatını geri almasını istedi. Evin sahibi de ruhsatı alıp, kadınlarla olan kira sözleşmesini iptal etti. Denetim yapan polis ekipleri de ruhsatları bulunmayan kadınların evde çalışamayacağını belirterek, genelevi boşaltmalarını istedi. Kadınlar evden ayrılmak zorunda kaldı.

'TEHDİT ETTİLER'

Genelevde yaşanan tartışmalar sırasında bir kedisinin pompalı tüfekle vurularak yaralandığını söyleyen Mürvet Taşvur, "Ben bunun için gerekli yerlere başvurdum. O insanlar ceza aldı. Daha sonra o insanlar, 'Bu sokağı terk edeceksiniz' diye bizi tehdit etti" diye konuştu.