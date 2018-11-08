HABER

Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 13:34 | Son Güncelleme

Edirne'de genelevde çalışan Mürvet Taşvur, evinden vazgeçti ancak kedilerinden vazgeçmedi. Sokak kedilerine baktığı gerekçesiyle evden kovulduğunu öne süren kadın, yeni bir ev kiraladı, yanına aldığı kedilerle birlikte yaşıyor

Edirne genelevinde sokak kedilerine baktığı için ruhsatıyla birlikte kiraladığı evden kovulduğunu iddia eden Mürvet Taşvur, yanına aldığı 20 kedi için ev kiralayıp, bakıcı tuttu. Taşvur, "10 kedi orada kaldı, alamıyorum. Beni oraya sokmuyorlar. Onlara 400 liraya müstakil ev kiraladım ve askeri ücretle bakıcı da tuttum" dedi.

GENELEV PATRONLARI İSTEMEDİ

Edirne genelevinde ruhsatıyla birlikte kiraladıkları evde sokak kedilerini besleyen Mürvet Taşvur ile 2 arkadaşı, hayvanları istemeyen diğer genelev patronları ile geçen ay tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından sokak hayvanlarını istemeyen diğer genelev patronları, Mürvet Taşvur'un kiraladığı evin ruhsat sahibine ulaşarak, ruhsatını geri almasını istedi. Evin sahibi de ruhsatı alıp, kadınlarla olan kira sözleşmesini iptal etti. Denetim yapan polis ekipleri de ruhsatları bulunmayan kadınların evde çalışamayacağını belirterek, genelevi boşaltmalarını istedi. Kadınlar evden ayrılmak zorunda kaldı.

'TEHDİT ETTİLER'

Genelevde yaşanan tartışmalar sırasında bir kedisinin pompalı tüfekle vurularak yaralandığını söyleyen Mürvet Taşvur, "Ben bunun için gerekli yerlere başvurdum. O insanlar ceza aldı. Daha sonra o insanlar, 'Bu sokağı terk edeceksiniz' diye bizi tehdit etti" diye konuştu.

Sokak hayvanlarını çok sevdiklerini kaydeden Mürvet Taşvur, "Biz bir karar verdik, sokak hayvanlarını çok seviyoruz. 'Bir yer tutalım kendimiz' dedik. Bir gün haberimiz yokken ruhsat sahibini çağırıyorlar ve nasıl yaparız diye düşünüp, 'Bu ruhsatı indirirsek bunları buradan atmış oluruz.' Nitekim bunu başardılar. Bizi genelevinden attılar" diye konuştu.

Genelevde baktığı 30 sokak kedisinden 20'sini de yanına alan Taşvur, bu hayvanlar için bir ev kiralayıp, onlara bir de bakıcı tuttu. Taşvur, "10 tane anne kedi daha orada kaldı, alamıyorum. Beni oraya sokmuyorlar. Onlara 400 liraya müstakil ev kiraladım ve askeri ücretle bakıcı da tuttum. Biraz biriktirdiğim para vardı, o da bitti. Bütün kazancımı sokak hayvanlarına harcadım. Diğer 3 arkadaşım da maddi manevi yardım ediyor, ama onlar da çalışmadığı için yetmiyor" dedi.

Uğradıkları haksızlıklarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Taşvur, soruşturmanın sürdüğünü belirterek, baktıkları hayvanlara hayvanseverlerin destekte bulunmasını istedi.


PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itiraflarıSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
İstanbul’da nefesleri kesen park!İstanbul’da nefesleri kesen park!
Başkan yardımcısının oğlu trafik kazasında öldüBaşkan yardımcısının oğlu trafik kazasında öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mürvet taşvur genelev Edirne kedi sokak hayvanları

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Bakanlık duyurdu! 81 il 922 ilçede eş zamanlı yapıldı

Bakanlık duyurdu! 81 il 922 ilçede eş zamanlı yapıldı

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Kural ailesi sessizliğini bozdu! Ahmet Kural'ın annesinden Sıla'ya gönderme

Kural ailesi sessizliğini bozdu! Ahmet Kural'ın annesinden Sıla'ya gönderme

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'de çöp poşeti yırtılınca etrafa saçıldı... Görenler büyük şok yaşadı!

Kocaeli'de çöp poşeti yırtılınca etrafa saçıldı... Görenler büyük şok yaşadı!

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'yi sarsan kreşteki ölümle ilgili flaş gelişme! Bu ayrıntı pes dedirtti

Türkiye'yi sarsan kreşteki ölümle ilgili flaş gelişme! Bu ayrıntı pes dedirtti

Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri

Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri

Erkek sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı! O işçiden kötü haber

Erkek sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı! O işçiden kötü haber

İstanbul’da nefesleri kesen park!

İstanbul’da nefesleri kesen park!

İlişki yaşadığı genç görüntüleri babana gönderirim deyince...

İlişki yaşadığı genç görüntüleri babana gönderirim deyince...

Korkunç cinayette pes dedirten ayrıntı! 'Sürekli bana kiminle yattın diyor'

Korkunç cinayette pes dedirten ayrıntı! 'Sürekli bana kiminle yattın diyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.