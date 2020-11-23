Hayat kurtaran deprem çantası hazırlamak için bu detayı atlamayın!

Deprem gibi doğal afetler öncesinde hazırlanan deprem çantasının hayat kurtarıcı olabileceğini söyleyen uzmanlar, bu tür durumlarda çantada bulunan besinlerin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçların karşılanabilmesine yönelik hazırlanan bu çantada bulunan yiyeceklerin önemine değinen Diyetisyen Deniz Zünbülcan, "Deprem çantasında enerjisi ve proteini yüksek besinlere yer vermek önemli. Bu nedenle normalde beslenmemizde yer vermeyeceğimiz besinlere de toleranslı olabiliyoruz. Paketli ürünlerde içerik kısmı incelenerek protein miktarı daha yüksek olan ürünler kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

'KENDİSİ KÜÇÜK ENERJİSİ BÜYÜK ATIŞTIRMALIKLAR'

Deprem çantasında yer almasını önerdiği besinler hakkında bilgi veren Diyetisyen Zünbülcan, "Su olmazsa olmaz, yaşamsal faaliyetlerin devamı noktasında önemli bir sıvı olduğu için mutlaka çantada suyun olması gerekiyor. Yağlı tohumlar lif ve bitkisel protein açısından yüksek enerji verdiği için fındık, badem ve ceviz gibi çiğ kuruyemişler mutlaka çantada bulunmalı. Karbonhidrat içeriği açısından zengin kuru meyveler enerji verme kabiliyetinden dolayı çantada bulundurulması gerekiyor. Kendisi küçük, enerjisi büyük atıştırmalıklardır. Normalde çok fazla önermesek de paketli gıdalar kişilerin yardımına koşabilir. Enerji içeriği yüksek çikolata barlar, paketli ürünler, krakerler ve bisküviler de çantada bulunabilir. Dayanıklılığı kuvvetli besinlerin çantada bulunmasını istiyoruz. Özellikle konserve ürünler çantada bulunabilecek besin kaynaklarındadır" dedi.