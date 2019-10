Hayata sporla tutundu

Berktuğ ÖNCÜ- Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA’da 9 yaşında geçirdiği rahatsızlık sebebiyle iki bacağı felç kalan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hasan Ekşisu (56), tekerlekli sandalyesi ile vucüt geliştirme ve fitness yapmaya başladı. Fiziksel engeli olduğu için başlarda antrenörlerin kendisiyle ilgilenmediğini belirten Ekşisu, "Mücadele ettiğin zaman her türlü engel kalkar" dedi.

Bursa’da 9 yaşında geçirdiği rahatsızlık sebebiyle iki bacağı felç kalan ve zaman geçtikte kaslarının gücünü kaybeden Hasan Ekşisu, vücudunun daha fazla zarar görmemesi için spora yöneldi. 46 yıldır yürüyemeyen ve kaslarının gücünü kaybeden Ekşisu, tekerlekli sandalye kullandığı ve fiziksel engeli bulunduğu için spor salonlarındaki eğitmenlerin kendileriyle ilgilenmediğini söyledi. Nilüfer ilçesinde bir spor salonunda beklediği ilgiyi bulan Ekşisu, profesyonel eğitmen eşliğinde, fiziksel engeli bulunmayan insanlar gibi vücüt geliştirme ve fitness yapmaya başladı. Kimseye muhtaç olmamak için spora başladığını belirten Ekşisu, yere düştüğümde kendi gücüm ve kuvvetimle yerden kalkmak istiyorum dedi.

'MÜCADELE ETTİĞİN ZAMAN ENGELLER KALKAR'

9 yaşından beri tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu söyleyen Hasan Ekşisu, "Doktorlar, hastalığımın sporla geçeceğini söyledi. Bazı olaylardan dolayı hayata küstüğüm için sporu bıraktım. 15 yıldır spor yapmıyorum. Bazı olaylar beni hayata küstürdü. Ankara GATA'da fizik tedavi gördüm. Sporu bıraktığımda daha kötüye gitmeye başladım. Kötüye gittiğim için tekrar spora başladım. Ayaklarını ve kollarını kullanamayan kişiler, kafasını kullanarak spor yapar. Bunu mücadeleyle başarır. Mücadele ettiğin zaman her türlü engel kalkar" dedi.

'HAYATA KÜSTÜĞÜN ZAMAN BİTERSİN'

Hiçbir zaman umutsuz olmamamız gerektiğini belirten Ekşisu, "Hayata küsmüş insanlar var. Hayata küsmeyecekler. Mücadele etmesini öğrenecekler. Ben çok engel aştım. İş yeri açtım. 10 yıl sigortacılık yaptım ama olmadı. Ben yılmadım, başardım. Spor salonuna geldiğimde hocanın tavsiye ettiği hareketleri yapıyorum. Beni yormamak için hocam elinden geleni yapıyor. Hayata küsmeyeceksiniz. Hayata küstüğün zaman bitersin. Ben tekrar mücadele etmeye başladım. Hayat devam ediyor. Bir sene evde kapandım. Bir yıl sokağa çıkmadım. Her gün Yasin okudum. O da ruhen rahatlattı. Spor yapmaya başladıktan sonra eski gücüme kavuşmaya başladım" dedi.

'HER İNSAN SPOR YAPMALI'

Her insanın bir antrenör eşliğinde spor yapması gerektiğini belirten spor antrenörü Gökhan Erseçgel ise "Biz birebir antrenman yapıyoruz. Pilates, crossfit, kişinin istediği başka bir branş varsa o branşta ilerliyoruz. İnsanların sporla alakalı bakış açısı bir çok konuda yanlış. İnsanların istediği bir spor branşı vardır. Sevdiği, hoşlandığı, bu onun hobisidir aslında. Bir de zorunluluk kısmı vardır. Bu kişinin yaşam konforunu artıracak, ileride yaşanacak olan omurga, iskelet problemlerinin önüne geçecektir. Biz burada kişilere zorunlu olan kısmı kendilerine yaptırdıktan sonra diğer antrenmanlarla faaliyetlerimizi yürütüyoruz" dedi.

Erseçgel, "Hasan bey, diğer üyelerim nasılsa benim için öyle. Kendisi çok mücadeleci bir insan ve çevresine de örnek oluyor. na sebep olmamalı. Benim en çok hoşuma giden Hasan beyin burada antrenman yaparken göstermiş olduğu mücadelenin onu psikolojik olarak farklı bir boyuta taşıması. Ağırlık kaldırmanın en büyük etkisi mentaldir. Kişiyi savaşçı, mücadeleci yapar" dedi.

FOTOĞRAFLI