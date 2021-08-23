Hayatı kolaylaştıran şık ve kullanışlı sırt çantalarını kaçırmayın!

Dışarı çıkarken yanımıza mutlaka çanta alıyoruz. Gün içinde kullandığımız pek çok kişisel eşyanın taşınmasında sırt çantaları adeta yardımımıza koşuyor. Yaş sınırlaması olmadan herkesin kullandığı sırt çantaları, en küçük öğrenciden en büyük iş insanına kadar herkesin hayatını kolaylaştırıyor. Çeşitli ebatlardaki sırt çantaları her zevke cevap veriyor. Birbirinden şık ve kullanışlı sırt çantalarını sizler için listeledik.

1- Sade ve sportif

Adidas Anta Çanta, düz renk ve çift bölmeli bir model. Orta büyüklükte ve sade tasarımlı bu ürün, görünümü itibarıyla oldukça klasik bir sırt çantası. Model beş farklı renk seçeneği ile karşınıza çıkıyor.

2- Dizüstü bilgisayarı sırtınızda taşıyın

Aqua Di Polo Laptop Çantası, elinde dizüstü bilgisayar taşımaktan yorulanlar için harika bir ürün. Bir tanesi laptop için olmak üzere 3 adet bölmesi bulunan modelin bir tane de ön cebi bulunuyor. İster okulda, isterseniz de iş seyahatlerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz lacivert sırt çantasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Geleceğin bilim insanları için

Faber-Castell Basic çanta, farklı tasarımıyla tam öğrencilerin beğenisine uygun. Formül desenine sahip gri çanta, okul kıyafetlerine çok yakışacak. Suya dayanıklı kumaştan üretilen model, ayarlanabilir omuz askıları sayesinde kullanım kolaylığı sunuyor.

4- Geniş ve şık

Nike Heritage Bp Çanta, mavi ekoseli deseniyle dikkatleri cezbediyor. Hem günlük kullanım hem de okul için uygun modele laptop dahil pek çok şeyi sığdırabilirsiniz. Siyah ve mavi renklerini bir arada barındıran sırt çantasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Tüm eşyalarınızı rahatlıkla taşıyacaksınız

Yerli üretim olan Dama Stile 678 sırt çantası, tüm eşyalarınızı sığdırabileceğiniz bir ürün. Fermuarlı beş dış bölmesi bulunan modelin içinde de ayrıca bir bölme bulunuyor. Laptop taşımak için uygun olan modelin iç bölmesinde bilgisayarı sabitleyecek kayışlar dahi var. 9 farklı capcanlı renk seçeneği bulunan sırt çantasından zevkinize en uygun olanı seçebilirsiniz.

6- Marvel hayranları bu çantaya bayılacak!

Marvel Sırt Çantası, Avengers logosuyla Marvel hayranı çocukların vazgeçemeyeceği bir model. Çift bölmeli çanta tamamen siyah tasarımı ve sağ alt köşesindeki Marvel logosuyla son derece karakteristik. Ayarlanabilir omuz askısına sahip modele BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Minimal bir tarzınız varsa

Under Armour Patterson sırt çantası, dikey dikdörtgen tasarımlı oldukça minimal bir model. Dört farklı renk alternatifi bulunan ürün, dar görünümüne rağmen laptop taşımaya ideal bir genişlikte. Pratik ve ergonomik olan sırt çantasını her yerde kullanabilirsiniz.

8- Farklı olmayı sevenler için...

Son derece teknolojik bir ürün olan Kindfox Kanvas Portatif Çapraz Çanta, USB ve jak kulaklık girişine sahip. Tek omuzda taşımaya uygun modeli yorulmadan rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Askı kısmında ped bulunan çanta, sıcak havalarda omuzları terletmediğinden son derece kullanışlı. Önünde ve arkasında toplam toplam 7 tane bölmesi bulunan ürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Kız çocukları için...

Kitty İlkokul sırt çantası, pembe ve kedi deseniyle küçük kız çocuklarının ilk bakışta aşık olacağı bir model. İlkokul çağındaki kız çocukları için güvenle satın alabileceğiniz model, çok sayıda geniş bölmesi sayesinde her türlü kitap ve defteri taşımak için uygun. Küçük prensesinize ağırlık yapmayacak kullanışlı ürünün aynı renk ve desende beslenme çantası da var!

10- Erkek çocukları için...

Futbol delisi erkek çocuklarının seveceği Umix Goal İlkokul Çantası, ön kısmındaki alevli top görseli ile ortalığı yakacak. Tasarımı ve futbol ayrıntılı desenleriyle dünya tatlısı oğlunuzu mutlu edebileceğiniz sırt çantası aynı zamanda oldukça rahat. Şişe koymak için yan cepleri bulunan ürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.



