Hayatı mücadeleyle geçen isim: Şule Yüksel Şenler

Yazı hayatına 14 yaşında Yelpaze Dergisinde hikayelerle başladı. Asıl adı Yüksel olan Şenler, yazılarında isminin önüne Şule'yi ekleyerek erkek olmadığını vurgulamak istedi. Böylece yazı hayatında Şule Yüksel adıyla tanındı ve ünlendi.

Ermeni bir terzinin yanında çalışmaya başlayan Şenler'in bu tecrübesi, onun ileride kendi başörtüsü modelini tasarlamasına öncülük etti.

Aslen Kıbrıslı olan ve küçük yaşlardayken ailesinin İstanbul'a göç ettiği Şenler, Koca Ragıp Paşa İlkokuluna giderken ailenin ekonomik durumu bozuldu.

Pek çok konuda ilkleri yaşamış, tavizsiz bir isim olarak öne çıkan Şenler'in hayatı mücadelelerle geçti.

Pek çok konuda ilkleri yaşamış, tavizsiz bir isim olarak öne çıkan ve hayatı mücadelelerle geçen Şenler, 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de dünyaya geldi.

İSTANBUL (AA) - ADEM DEMİR / HATİCE ŞENSES KURUKIZ - Gazeteci, yazar, senarist, modacı gibi pek çok özelliği barındıran usta kalem Şule Yüksel Şenler 81 yaşında vefat etti.

Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlattı. Onu taklit eden genç kızların başlarını aynı şekilde örtmesi sonucu bu tartışmalar daha da alevlendi ve Şenler'in örtünmesi gibi başlarını bağlayan kadınların sayısı sürekli arttı. Bunun üzerine bu tür örtünmeye "Şulebaşı" denildi.

Buradaki yazılarından ötürü Şenler'e birçok kez dava açıldı. Türk Kadınlar Birliği'nin şikayeti üzerine hakkında açılan davayla birlikte Şenler'in hayatında yeni bir süreç başladı.

Amansız bir hastalığa yakalanıp hastanede tedavi altına alınan ağabey Özer Şenler'in kendisine "Risale" okumasını tavsiye ettiği Şenler'in örtünme ve namaz kılmaya yönelimi başlamış oldu.

Şenler'in yazıları da büyük ses getirmeye başladı ve bunun üzerine yayın hayatına 1960'da başlayan Bugün Gazetesi'nin yazar kadrosunda yer aldı.

Kadın gazetecilerin parmakla gösterildiği bir dönemde üstelik başörtülü bir kadın gazeteci olarak dikkatleri üzerine çekti.

Konferans, yazı hayatı derken Şenler, ağabeyiyle birlikte çıkardığı "Seher Vakti'nde" modern başörtüsü ve pardösü modelleri de çiziyordu. Bu modeller, Anadolu'da genç kızlar arasında çığ gibi yayıldı. Başını örten kızlar, üniversitelerde de bu şekilde okumak istedi.

- Affı reddedip, cezasını sonuna kadar çekti

1971 yılında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, "Sokaktaki örtülü kadın ve kızların öncüleri cezalarını çekecekler." diyerek Şenler'i işaret etti.

Bunun üzerine Şenler, Sunay'a hitaben bir mektup yayımlayarak "Cumhurbaşkanının Allah'tan ve milletten özür dilemesi gerektiğini" savundu. Bunun üzerine Şenler, Cumhurbaşkanına hakaretten ötürü tutuklandı ve 8 ay cezaevinde kaldı.

Böylece 4 yıldır sürdürdüğü Bugün gazetesindeki yazarlığı son buldu. Cevdet Sunay, iki ay sonra Şenler'i affetti. Ancak Şenler, affı reddetti ve Bursa Cezaevinde cezasını sonuna kadar çekti.