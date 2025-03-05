Hayatın ne kadar huzurlu?

1/8 Başlayalım! Sabah uyandığında ilk olarak ne hissedersin? Sakinlik ve dinginlik İdare edilebilir bir stres Kaygı ve endişe

2/8 Günlük yaşam temposunda kendine ayırabildiğin bir vaktin var mı? Hiç kendime vakit ayıramam, çok meşgulüm. Arada sırada kendime zaman ayırmaya çalışırım. Her gün rutin olarak kendime vakit ayırırım.

3/8 Bir problemle karşılaştığın zaman tepkin ne olur? Başta biraz paniklesem de sonradan çözüme giden yolu araştırırım. Stres olur ve negatif düşüncelerde boğulmaya başlarım. Sakin kalırım ve çözüm odaklı düşünürüm.

4/8 Dışarıdaki insanların seni nasıl tanımladığını bize söyler misin? Olgun Uyumlu Karamsar

5/8 Uyku hem fiziksel hem de ruhsal sağlığa çok iyi gelir. Uyku düzenini tanımlar mısın? Uykusuzluk benim için rutin bir durum haline geldi. Bir sonraki günüm yoğun geçecekse o gece uyuyamam. Düzenli ve verimli bir uyku düzenim var.

6/8 Meditasyon, nefes egzersizi gibi ruhuna iyi gelecek şeyleri uygular mısın?

7/8 İş veya okul hayatının ilerleyişinden bahseder misin? Keyif alıyorum, dengeli bir tempoda ilerliyor. Zaman zaman stres seviyem yükseliyor ama yönetebiliyorum. Sürekli baskı altındaymışım gibi hissediyorum.