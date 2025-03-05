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Hayatın ne kadar huzurlu?

05.03.2025 08:55
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Herkes için farklı anlamlar taşıyan bir şeyden bahsedeceğiz: Huzur. Günlük hayat koşuşturmasında nasıl hissettiğimizi göz ardı edebiliyoruz. Bu test ile iç dünyana yönelerek ne kadar huzurlu olduğunu keşfedebilirsin!

Hayatın ne kadar huzurlu?

Hayatın ne kadar huzurlu?

1/8

Başlayalım! Sabah uyandığında ilk olarak ne hissedersin?

Sakinlik ve dinginlik
İdare edilebilir bir stres
Kaygı ve endişe
2/8

Günlük yaşam temposunda kendine ayırabildiğin bir vaktin var mı?

Günlük yaşam temposunda kendine ayırabildiğin bir vaktin var mı?
Hiç kendime vakit ayıramam, çok meşgulüm.
Arada sırada kendime zaman ayırmaya çalışırım.
Her gün rutin olarak kendime vakit ayırırım.
3/8

Bir problemle karşılaştığın zaman tepkin ne olur?

Bir problemle karşılaştığın zaman tepkin ne olur?
Başta biraz paniklesem de sonradan çözüme giden yolu araştırırım.
Stres olur ve negatif düşüncelerde boğulmaya başlarım.
Sakin kalırım ve çözüm odaklı düşünürüm.
4/8

Dışarıdaki insanların seni nasıl tanımladığını bize söyler misin?

Olgun
Uyumlu
Karamsar
5/8

Uyku hem fiziksel hem de ruhsal sağlığa çok iyi gelir. Uyku düzenini tanımlar mısın?

Uyku hem fiziksel hem de ruhsal sağlığa çok iyi gelir. Uyku düzenini tanımlar mısın?
Uykusuzluk benim için rutin bir durum haline geldi.
Bir sonraki günüm yoğun geçecekse o gece uyuyamam.
Düzenli ve verimli bir uyku düzenim var.
6/8

Meditasyon, nefes egzersizi gibi ruhuna iyi gelecek şeyleri uygular mısın?

7/8

İş veya okul hayatının ilerleyişinden bahseder misin?

İş veya okul hayatının ilerleyişinden bahseder misin?
Keyif alıyorum, dengeli bir tempoda ilerliyor.
Zaman zaman stres seviyem yükseliyor ama yönetebiliyorum.
Sürekli baskı altındaymışım gibi hissediyorum.
8/8

Son olarak! Gün sonunda kendini nasıl hissediyorsun?

Enerjisi düşmüş.
Tatmin olmuş.
Bitmiş ve tükenmiş.
Anahtar Kelimeler:
huzur mutluluk Philips Yaşam Kategorisi
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