Hayatını çocuklarına adadı! Fedakar anne duygulandırdı

Kuzeni Ahmet Uğurlu ile 1975 yılında hayatını birleştiren Hani Uğurlu, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet ettiği evinde doğuştan zihinsel engelli olan çocukları Nuray (45), İlhan (43), Semra (41) ve Hasan'a (31) bakıyor. Eşi köyde yaşadığı için çocuklarına tek başına bakan Hani Uğurlu, anneliğin fedakarlığını gözler öne seriyor. Pandemi nedeniyle çocuklarını rehabilitasyon merkezine göndermeyen Uğurlu, tüm gün çocuklarının bütün bakımlarını yaparak onlarla zaman geçiriyor.

Anneliğin kutsal olduğunu belirten Uğurlu, engelli olmayan bir kızının da evli olduğunu kaydetti. Uğurlu, şunları söyledi:

"ÇOCUKLARIMA BEBEK GİBİ BAKIYORUM"

"5 çocuğum var, biri engelli değildi o evlenip gitti. En büyük çocuğum 45 en küçüğü ise 31 yaşında. Akraba evliliği yaptık, o dönem test filan yoktu işte. Şimdiki gençler akraba evliliği yapmasın. Bebek gibi çocuklarıma bakıyorum. Banyosunu yapamıyorlar, elbisesini giyemiyorlar, saçını tarayamıyorlar, yemeğini yiyemiyorlar ve ayakkabılarını ters giyiniyorlar. Çok zor bir durum bir tane değil 4'ü birden. Bakımları çok zor. Allah'ım bana vermiş ama düşmanıma vermesin. Bunlar benim canım evlatlarım. Ben kendime bakmam ama onlara bakarım. Canımdan bir parçalar onlar. Bugün Anneler Günü herkes kendi çocuğu ile beraber geziyor ama biz evde bu şekildeyiz. Onların bir dişi ağrısa ben gece uyumam sabaha kadar yanında dururum. Televizyonda görüyorum bazen anneler çocuklarına bakamıyorlar atıyorlar bir yerlere. Ben ölene kadar çocuklarıma gözüm gibi bakarım. Annelik kutsal bir durumdur, herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum."