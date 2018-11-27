Hayatını kurtaran doktorla 20 yıl sonra tanıştı

İZMİR (AA) - Görme engelli genç, henüz bebekken riskli bir operasyonla kendisini hayata döndüren ve sosyal medya yoluyla ulaştığı doktor ile bir araya gelerek teşekkür etti.

Balıkesir'de dünyaya gelen Hatice Rana Parmaksız (20), henüz 8,5 aylıkken beyninde tespit edilen ödem nedeniyle o yıllarda SSK hastanesi olan ve bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi adıyla hizmet veren merkeze sevk edildi.

O dönem bu hastanede görev yapan beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Okan Korkmaz, beyninde ödem ve tümör tespit ettiği bebeği risklerine rağmen ameliyat etmeye karar verdi.

Korkmaz, 12 saat süren ameliyatla Parmaksız'ın beynindeki ödemi gidererek tümörü çıkarmayı başardı. Kontrollerin ardından bir süre sonra Antalya'ya taşınan ailenin Korkmaz ile bağlantısı toptu.

Yıllar sonra kendisini hayata döndüren doktoruna ulaşarak teşekkür etmek isteyen Parmaksız, sosyal medya üzerinden arayışa girdi. Parmaksız, Korkmaz ile halen görev yaptığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde buluştu.